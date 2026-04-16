Delcy Rodríguez alista posible candidatura presidencial en Venezuela, según documentos en EE. UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, según se desprende de documentación registrada por su abogado en Estados Unidos. Aunque aún no hay fecha definida para los comicios, el documento sugiere que su participación ya está contemplada dentro de su estrategia política.
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La mandataria inscribió al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA), un mecanismo exigido por la legislación de ese país para quienes trabajan en nombre de gobiernos o figuras extranjeras.