Petro, que busca consolidarse como “líder mundial”, entre los mandatarios con la popularidad más baja de la región, según ranking

El mandatario de Brasil lidera el escalafón del mes de octubre realizado por CB Consultora Opinión Pública, mientras que el líder del régimen venezolano se hundió en el último lugar.

    Gustavo Petro tiene una imagen positiva del 38,1 %, según el ranking de CB Consultora. FOTO: Presidencia
    El presidente colombiano Gustavo Petro, y el líder del ranking, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 3 horas
El presidente Gustavo Petro, que quiere consolidarse como un “líder mundial”, es uno de los mandatarios con la popularidad más baja de la región, según los resultados de la más reciente encuesta de CB Consultora Opinión Pública.

Lea aquí: La jornada más intensa de Petro en la red social X revela caos en su estrategia para enfrentar el final de su mandato

La consulta, que mide mes a mes los niveles de popularidad de los mandatarios sudamericanos, ubicó al presidente colombiano en el séptimo lugar de su ranking de octubre con una imagen positiva del 38,1 %, bajando 1.1 puntos frente al mes anterior.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a encabezar el escalafón, con un 48,8 % de aprobación, luego de que en septiembre fuera relegado del primer lugar por su homólogo uruguayo Yamandú Orsi, quien ahora cayó al tercer lugar con 45,5 % de popularidad.

Sobre el presidente colombiano, la consultora destaca que su imagen empeoró, pues un 31.5 % de los encuestados asegura tener una visión muy mala del mandatario, mientras que el 28.2 % la considera mala. En contraste, el 23.5 % tiene una opinión favorable de Petro, y solo el 14.6 % lo califica como muy bueno.

El argentino Gabriel Milei fue el mandatario que más ascendió en el escalafón, llegando al segundo lugar con un con 45,9 % de imagen positiva. En contraste, Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela, se hundió en el listado con apenas un 19,1 % de imagen positiva, lo que representa una disminución superior a cinco puntos respecto al mes de septiembre.

El presidente colombiano Gustavo Petro, y el líder del ranking, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Colprensa
El presidente colombiano Gustavo Petro, y el líder del ranking, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Colprensa

En el cuarto, quinto y sexto lugar del escalafón aparecen, respectivamente, los jefes de Estado de Chile, Gabriel Boric, con 45,8 % de imagen positiva; Ecuador, Daniel Noboa, con 46,2 %; y Paraguay, Santiago Peña, con 38,4 %.

Siga leyendo: Denuncian a Verónica Alcocer por pagos que superarían los mil millones de pesos en asesorías e imagen personal

Después del séptimo lugar de Petro, aparece en el octavo puesto el presidente de Bolivia, Luis Arce con un 19,3 % de imagen positiva; y en noveno lugar, el nuevo mandatario peruano José Jerí (29,6 %).

Ranking de imagen positiva de los presidentes sudamericanos en octubre

1. Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), 48,8 %

2. Javier Milei (Argentina), 45,9 %

3. Yamandú Orsi (Uruguay), 45,5 %

4. Gabriel Boric (Chile), 45,8 %

5. Daniel Noboa (Ecuador), 46,2 %

6. Santiago Peña (Paraguay), 38,4 %

7. Gustavo Petro (Colombia), 38,1 %

8. José Jerí (Perú), 29,6 %

9. Luis Arce (Bolivia), 19,3 %

10. Nicolás Maduro (Venezuela), 19,1 %

