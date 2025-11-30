Petro se mete a la tensión de EE.UU. y Venezuela al cuestionar la advertencia de Trump sobre espacio aéreo

El presidente Gustavo Petro cuestionó que “un mandatario extranjero” pretenda ordenar el cierre del espacio aéreo de otra nación, en respuesta a la nueva advertencia de Donald Trump sobre el tránsito aéreo hacia Venezuela.
El gobernante estadounidense dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.
Caracas denunció la advertencia de Trump como una “amenaza colonialista” a su soberanía.
