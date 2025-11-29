¿Cómo están operando Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras la suspensión de vuelos?

La Aeronáutica Civil ordenó que desde la noche del 28 de noviembre toda la flota Airbus A319, A320 y A321 quedara en tierra para cumplir una actualización urgente del sistema de control de vuelo ELAC, tras fallas asociadas a tormentas solares detectadas por el fabricante.
Esta intervención técnica comenzó el 29 de noviembre y se extenderá hasta el 8 de diciembre, fecha en la que se prevé que esté lista toda la flota operando en el país.
Conozca: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre
Las afectaciones se concentran principalmente en Avianca, que posee el mayor número de aviones de esta familia (80 aeronaves), mientras que Latam y Jetsmart avanzaron con mayor rapidez.