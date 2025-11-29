Trump pide tratar el espacio aéreo de Venezuela como “cerrado en su totalidad”

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Donald Trump en su red Truth Social sin dar más detalles. Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo. El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.

Conozca más: Trump y Maduro hablaron por teléfono y abordaron un posible encuentro, segúnThe New York Times Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico. Por ahora, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos. Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña y el aumento militar que la acompaña. Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”. Siga leyendo: Si Maduro llega a dejar el poder en Venezuela, su destino de exilio podría ser Turquía, según The Washington Post

Suspensión de vuelos hacia Venezuela