¿Petro reconoció en sus redes que tiene una “poderosa” red de bodegas a su servicio?

EL COLOMBIANO consultó a Saade hace un par de días, quien no negó la información y dijo que la creación de esa red social era “una de las acciones” y que van a “modernizar las comunicaciones para que sean más efectivas y para contrarrestar tanta falsedad en los medios tradicionales”.

“He sido partidario de otra salida. Construí una poderosa red de comunicación por redes y me he comunicado y defendido hasta donde puedo. Busco que la sociedad construya sus propios medios de comunicación para dejar de ser manipulados por el odio, la ignorancia inducida y los intereses económicos del gran capital”, señaló el presidente Petro en su X.

“El gobierno no debe permitir que sus contratistas evadan la constitución. Así que sin necesidad de entrar a crear medios, que no me nace en el alma, hay que proceder hacia que la justicia actúe en defensa del derecho ciudadano”, dijo el presidente Petro.

El presidente Petro aseguró que “el gran capital” emitió la orden de atacar a su gobierno y que desde los medios de comunicación se desata “el veneno”. Afirmó que desde los micrófonos se cometen delitos.

Sin embargo, Petro es, de lejos, la figura política que más ha usado la red X para emitir discursos agresivos.

La Silla Vacía analizó, por ejemplo, 59.964 trinos escritos por figuras políticas entre enero de 2024 y el 5 de junio de 2025.

Los filtró con la herramienta de la Inteligencia Artificial hateval2019semeval, usada por Meta para identificar discursos agresivos. Encontró que Petro, en al menos 409 ocasiones, emitió discursos agresivos, fue seguido por Vicky Dávila en 286 ocasiones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en repetidas ocasiones le ha expresado su preocupación al Gobierno por el trato a periodistas y medios por parte de altos funcionarios, empezando por el jefe de Estado.