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Petro señala a disidencia de alias Chalá por asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, el presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente a una estructura armada ligada al frente 36. Ordenó reforzar la presencia del Estado en la zona.

  • El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda generó reacciones del Gobierno nacional, organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos por la violencia contra comunicadores en zonas de conflicto armado. FOTO: Cortesía, Colprensa.
    El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda generó reacciones del Gobierno nacional, organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos por la violencia contra comunicadores en zonas de conflicto armado. FOTO: Cortesía, Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 23 minutos
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El presidente Gustavo Petro ordenó fortalecer la presencia militar y las operaciones de seguridad en el municipio de Briceño, Antioquia, tras confirmarse el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario responsabilizó directamente a Jhon Edison Chalá Torrejano, señalado integrante del frente Darío Gutiérrez, estructura armada derivada del frente 36 de las disidencias de las Farc.

“Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio ‘El Confidente’ de Yarumal (...) Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez”, escribió Petro.

El presidente aseguró además que esa estructura criminal no hace parte de ningún proceso de negociación con el Gobierno nacional y afirmó que actualmente está dedicada al control de la minería ilegal de oro en esa región del norte antioqueño.

“Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, agregó el mandatario.

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