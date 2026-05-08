Petro señala a disidencia de alias Chalá por asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño

El presidente Gustavo Petro ordenó fortalecer la presencia militar y las operaciones de seguridad en el municipio de Briceño, Antioquia, tras confirmarse el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario responsabilizó directamente a Jhon Edison Chalá Torrejano, señalado integrante del frente Darío Gutiérrez, estructura armada derivada del frente 36 de las disidencias de las Farc.

“Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio ‘El Confidente’ de Yarumal (...) Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez”, escribió Petro.