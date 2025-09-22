x

Hoy empieza el Pizza Máster 2025: esta es la lista completa de restaurantes participantes de Medellín y sus alrededores

Hasta el 28 de septiembre, los colombianos podrán probar las mejores preparaciones de esta receta italiana por solo 21.000 pesos.

  • En Antioquia participarán 38 restaurantes en el Pizza Máster 2025. FOTO Cortesía Tulio Recomienda
    En Antioquia participarán 38 restaurantes en el Pizza Máster 2025. FOTO Cortesía Tulio Recomienda
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 minutos
bookmark

Este año, el lema del Pizza Máster es “La resistencia”, una consigna que busca rendir homenaje a la creatividad y al esfuerzo de los restaurantes participantes. Hasta el domingo 28 de septiembre, en más de 20 ciudades del país se podrán disfrutar las distintas propuestas que compiten por llevarse la corona en esta edición.

Lea: ¿Las probó? Estos son los ganadores de Burger Master 2025, las mejores hamburguesas del país

Desde su creación, este evento impulsado por Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, ha tenido como propósito estimular las ventas en los restaurantes colombianos, al tiempo que destaca algunas de las mejores versiones de esta tradicional receta italiana. Solo en 2024 se sirvieron 365.243 pizzas en más de 16 ciudades, generando ventas por 9.000 millones de pesos.

En el Pizza Máster 2025, los comensales podrán disfrutar de pizzas completas, ideales para compartir, con tamaños entre 25 y 30 centímetros, a un precio de 21.000 pesos. La invitación es a que, después de probarlas, los participantes voten por sus favoritas en la aplicación Tulio Recomienda, donde también encontrarán la información de los restaurantes de cada ciudad.

En Antioquia serán 38 los establecimientos participantes, distribuidos entre Medellín, el Oriente, Copacabana, Santa Fe de Antioquia y Girardota. A continuación, la lista completa de restaurantes:

Pizzerías participantes del Pizza Máster 2025 de Medellín y Antioquia

Grace Pizzería (Medellín)

D’Lucca (Medellín - Mención especial 2024)

Pizzaiolo (Medellín - Ganadora 2024)

Bigzza (Medellín)

Delizia Pizza & Pasta (Itagüí)

Impasto D’ Italia (Envigado)

Filipo Pizzería (Medellín)

Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)

Pane e Pomodoro (Medellín)

Bianco Pizza (Envigado)

San Genaro Trattoria (Medellín)

Da Pranzo (Medellín)

La Romana (Medellín)

Nuez & Pimienta (Medellín)

Pizzarrino (Medellín)

Forbici Pizza (Medellín - Ganadora 2024)

Restaurante Corrientes (Envigado - Ganadora 2024)

Ammazza Reservado (Medellín, Envigado)

Cala Roca (Medellín)

Vulcano (Medellín)

Hasta La Pizza Baby (Medellín)

La Propia Pizzería (Bello)

Antonella’s Pizza (Sabaneta)

Dukes Pizzas (La Estrella, Medellín - Ganadora 2024)

Buona Pizza y Pasta (Medellín)

668 Pizzería (Medellín)

Red House (Envigado, Copacabana)

Saboripizza (Bello, Copacabana)

Pizzas Con Sentido (Medellín, Rionegro, Marinilla, La Ceja, Guarne)

Orientinni (Marinilla, Carmen de Viboral, Santuario, Rionegro, La Ceja)

Tacabanda (El Retiro, Rionegro)

Pizzería Fermen Arte (Rionegro)

Pizzas Sam & Co. (Guarne)

Pizzas J&G (Guarne)

La Enterradora (Guarne)

Volare Pizza e Pasta (Rionegro)

Pizzarella (Girardota)

La Plazuela Pizzería (Santa Fé de Antioquia)

Utilidad para la vida