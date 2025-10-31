Sicarios mataron a otro policía: ya van 152 uniformados asesinados este año en Colombia

Un policía que estaba en tiempo de descanso fue asesinado por sicarios en una vía del municipio de Ciénaga, Magdalena, convirtiéndose en el uniformado N° 152 en morir de forma violenta en Colombia en lo corrido de 2025.

La víctima fue el patrullero Milton José Salas Rodríguez, quien estaba adscrito a la escolta personal del alcalde del vecino municipio de Puebloviejo, Brando de Jesús Márquez.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió en la madrugada de este viernes, en un sector urbano conocido como Pueblo Nuevo.

Salas no estaba uniformado ni armado, y conducía una moto cuando fue interceptado por sicarios a bordo de otro vehículo de dos ruedas. El parrillero le acertó varios disparos.