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Nuevo director de la Policía anuncia más de 30 cambios en jefaturas y comandos del país

En la tarde de este miércoles, el presidente Abelardo De la Espriella posesionó la cúpula militar en ceremonia llevada a cabo en Bogotá.

  • General Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía nombrado por el presidente Abelardo De la Espriella. Foto: Policía
    General Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía nombrado por el presidente Abelardo De la Espriella. Foto: Policía
El Colombiano
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hace 58 minutos
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El general Jesús Alejandro Barrera Peña asumió formalmente como director de la Policía y, con su llegada, también quedó definida una nueva estructura de más de 30 mandos para las principales regiones, metropolitanas y direcciones de la institución.

Barrera, quien fue posesionado este miércoles junto al resto de la cúpula militar por el presidente Abelardo de la Espriella, llega a la dirección después de 35 años de servicio, con una trayectoria principalmente ligada a labores de inteligencia e investigación criminal.

“Lo que tenemos que hacer es motivar a nuestros policías para que retomen esa disciplina y ese compromiso que caracteriza a todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional de Colombia. Un compromiso con todos los ciudadanos y con todas las personas residentes en Colombia, que nos permita diseñar estrategias y una planeación orientada a contribuir a la protección de la vida, la honra y los bienes de todas las personas que residen en el país”, afirmó el general Barrera Peña.

El director de la Policía, con 38 años de experiencia, ha ocupado cargos clave en inteligencia e investigación criminal.

Fue jefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia (Dipol), subdirector de Inteligencia, oficial de enlace ante Europol en Francia y jefe de la Unidad de Investigación de la Dijín, dependencia que mantiene cooperación con agencias internacionales como la DEA.

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Uno de los primeros movimientos de su administración, anunciados tras quedar en firme su posesión ante el presidente Abelardo De la Espriella, fue la designación de los oficiales que estarán al frente de las principales áreas de la Policía.

Entre ellos están el brigadier general William Castaño Ramos, en la Dirección de Antinarcóticos; el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, en Carabineros y Protección Ambiental; y el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, en Antisecuestro y Antiextorsión.

La nueva cúpula también contempla cambios en las regiones de Policía. El brigadier general William Quintero Salazar asumirá la Región 2; Bg. Andrés Fernando Serna Bustamante, la Región 3; Bg. Carlos Germán Oviedo Lamprea, la Región 4; Bg. Gelver Yecid Peña Araque, la Región 5; Bg. Henry Yesid Bello Cubides, la Región 6, y Bg. Ricardo Sánchez Silvestre, la Región 7.

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En las policías metropolitanas también quedaron definidos nuevos comandantes.

Giovanni Cristancho Zambrano estará en Bogotá; Sandra Liliana Rodríguez Castro, en Barranquilla; Miguel Andrés Camelo Sánchez, en Bucaramanga; Richard Raúl Fajardo Ayala, en el Valle de Aburrá; Néstor Armando Pineda Castellanos, en Cali; y Juan Pablo Ruiz Rodríguez, en Cartagena.

En Antioquia, el mando quedó en manos del coronel Luis Fernando Serna Zapata. Para el Valle del Cauca fue nombrado el coronel Amaury Lynsay Aguilera López; en Santander, Luis Fernando Atuesta Zárate; en Norte de Santander, Carlos Angarita Antolinez; y en Cundinamarca, Luis Carlos Romero Galvis.

El nuevo director también anunció una apuesta por crear bloques integrados de la Fuerza Pública, en coordinación con autoridades administrativas y otras entidades, para reforzar la seguridad en las principales ciudades y enfrentar a los grupos armados y las distintas estructuras criminales.

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Durante su posesión, Barrera resumió su propósito al frente de la institución en una frase: fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía y trabajar, dijo, con todas las capacidades institucionales para obtener resultados positivos.

Estos son todos los nuevos nombramientos en la Policía

1. Jefatura Nacional de Administración de Recursos: Brigadier General Herbert Luguiy Benavidez Valderrama.

2. Director de Antinarcóticos: Brigadier General William Castaño Ramos.

3. Comandante Región de Policía Nro. 7: Brigadier General Ricardo Sánchez Silvestre.

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4. Comandante Región de Policía Nro. 6: Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides.

5. Comandante Metropolitana de Bogotá: Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano.

6. Comandante Región de Policía Nro. 2: Brigadier General William Quintero Salazar.

7. Comandante Región de Policía Nro. 4: Brigadier General Carlos Germán Oviedo Lamprea.

8. Comandante Región de Policía Nro. 5: Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque.

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9. Inspectora General: Brigadier General Yurian Jeannette Romero Murte.

10. Jefatura de Desarrollo Humano: Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero.

11. Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla: Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro.

12. Comandante Región de Policía Nro. 3: Brigadier General Andrés Fernando Serna Bustamante.

13. Director de Carabineros y Protección Ambiental: Brigadier General Óscar Mauricio Rico Guzmán.

14. Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga: Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez.

15. Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra: Coronel Richard Raúl Fajardo Ayala.

16. Comandante Policía Metropolitana de Cali: Coronel Néstor Armando Pineda Castellanos.

17. Comandante Policía Metropolitana de Cartagena: Coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.

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18. Comandante Policía Metropolitana San José de Cúcuta: Coronel Pedro José Saavedra Pinzón.

19. Director de Antisecuestro y Antiextorsión: Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso.

20. Director Bienestar Social y de Familia: Coronel Fernando Guzmán Ramos.

21. Director de Talento Humano: Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval.

22. Comandante Departamento de Policía Antioquia: Coronel Luis Fernando Serna Zapata.

23. Director de Educación Policial: Coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez.

24. Director Logística y Financiera: Coronel Wilson Gilberto Barrios Perdomo.

25. Comandante Departamento de Policía Huila: Coronel Diego Edixon Mora Muñoz.

26. Comandante Departamento de Policía Vichada: Coronel Juan Pablo Blanco Sierra.

27. Comandante Departamento de Policía Vaupés: Coronel Javier Alberto Duarte Reyes.

28. Comandante Policía Metropolitana de Tunja: Coronel Alfonso Burbano González.

29. Comandante Departamento de Policía Santander: Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate.

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30. Comandante Departamento de Policía Boyacá: Coronel James Evelio Totena Girón.

31. Comandante Departamento de Policía Norte de Santander: Coronel Carlos Angarita Antolinez.

32. Comandante Departamento de Policía Córdoba: Coronel Dario Daniel Montenegro Ojeda.

33. Comandante Departamento de Policía Cundinamarca: Coronel Luis Carlos Romero Galvis.

34. Comandante Departamento de Policía Quindío: Coronel Gustavo Alberto Morales Tabares.

35. Comandante Departamento de Policía Nariño: Coronel José Hair Urrego Baquero.

36. Comandante Departamento de Policía Valle del Cauca: Coronel Amaury Lynsay Aguilera López.

37. Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta: Coronel Jeyson Haird López Puerto.

38. Comandante Departamento de Policía Tolima: Coronel Ferney Martín Romero.

39. Comandante Departamento de Policía Atlántico: Coronel Rubén Darío Berrio Buitrago.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es el nuevo director de la Policía Nacional?
El general Jesús Alejandro Barrera Peña asumió formalmente como director de la Policía Nacional. Cuenta con una amplia trayectoria de servicio y experiencia principalmente en inteligencia e investigación criminal.
¿Cuál será la prioridad del general Barrera al frente de la Policía?
Su principal apuesta será fortalecer la disciplina, el compromiso y la confianza entre la Policía y la ciudadanía, además de diseñar estrategias para proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos.
¿Qué cambios trae la nueva cúpula de la Policía?
Con la llegada de Barrera quedó definida una nueva estructura con más de 30 mandos para las principales regiones, metropolitanas y direcciones de la institución, incluyendo cambios en áreas como Antinarcóticos, Carabineros, Antisecuestro y Antiextorsión.
¿Qué estrategia anunció la Policía para enfrentar a los grupos criminales?
El nuevo director planteó la creación de bloques integrados de la Fuerza Pública, coordinados con autoridades locales y otras entidades, para reforzar la seguridad en las principales ciudades y enfrentar de manera conjunta a grupos armados y estructuras criminales.
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