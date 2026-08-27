Nuevo director de la Policía anuncia más de 30 cambios en jefaturas y comandos del país

El general Jesús Alejandro Barrera Peña asumió formalmente como director de la Policía y, con su llegada, también quedó definida una nueva estructura de más de 30 mandos para las principales regiones, metropolitanas y direcciones de la institución.

Barrera, quien fue posesionado este miércoles junto al resto de la cúpula militar por el presidente Abelardo de la Espriella, llega a la dirección después de 35 años de servicio, con una trayectoria principalmente ligada a labores de inteligencia e investigación criminal.

“Lo que tenemos que hacer es motivar a nuestros policías para que retomen esa disciplina y ese compromiso que caracteriza a todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional de Colombia. Un compromiso con todos los ciudadanos y con todas las personas residentes en Colombia, que nos permita diseñar estrategias y una planeación orientada a contribuir a la protección de la vida, la honra y los bienes de todas las personas que residen en el país”, afirmó el general Barrera Peña.

El director de la Policía, con 38 años de experiencia, ha ocupado cargos clave en inteligencia e investigación criminal.

Fue jefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia (Dipol), subdirector de Inteligencia, oficial de enlace ante Europol en Francia y jefe de la Unidad de Investigación de la Dijín, dependencia que mantiene cooperación con agencias internacionales como la DEA.

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Uno de los primeros movimientos de su administración, anunciados tras quedar en firme su posesión ante el presidente Abelardo De la Espriella, fue la designación de los oficiales que estarán al frente de las principales áreas de la Policía.

Entre ellos están el brigadier general William Castaño Ramos, en la Dirección de Antinarcóticos; el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, en Carabineros y Protección Ambiental; y el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, en Antisecuestro y Antiextorsión.

La nueva cúpula también contempla cambios en las regiones de Policía. El brigadier general William Quintero Salazar asumirá la Región 2; Bg. Andrés Fernando Serna Bustamante, la Región 3; Bg. Carlos Germán Oviedo Lamprea, la Región 4; Bg. Gelver Yecid Peña Araque, la Región 5; Bg. Henry Yesid Bello Cubides, la Región 6, y Bg. Ricardo Sánchez Silvestre, la Región 7.

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En las policías metropolitanas también quedaron definidos nuevos comandantes.

Giovanni Cristancho Zambrano estará en Bogotá; Sandra Liliana Rodríguez Castro, en Barranquilla; Miguel Andrés Camelo Sánchez, en Bucaramanga; Richard Raúl Fajardo Ayala, en el Valle de Aburrá; Néstor Armando Pineda Castellanos, en Cali; y Juan Pablo Ruiz Rodríguez, en Cartagena.

En Antioquia, el mando quedó en manos del coronel Luis Fernando Serna Zapata. Para el Valle del Cauca fue nombrado el coronel Amaury Lynsay Aguilera López; en Santander, Luis Fernando Atuesta Zárate; en Norte de Santander, Carlos Angarita Antolinez; y en Cundinamarca, Luis Carlos Romero Galvis.

El nuevo director también anunció una apuesta por crear bloques integrados de la Fuerza Pública, en coordinación con autoridades administrativas y otras entidades, para reforzar la seguridad en las principales ciudades y enfrentar a los grupos armados y las distintas estructuras criminales.

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Durante su posesión, Barrera resumió su propósito al frente de la institución en una frase: fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía y trabajar, dijo, con todas las capacidades institucionales para obtener resultados positivos.