Casa por cárcel para dos expolicías que le pidieron $2 millones a un conductor para no quitarle el carro en Itagüí

Luego de avalar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio en contra de los patrulleros de la policía Nacional Jhon Edison Ramírez Cardona y Diego Alejandro Sánchez Giraldo, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión. Puede leer: ¿Con el enemigo en casa? Caen 4 policías y un expolicía por extorsión a comerciantes de El Hueco, en el Centro de Medellín De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, el 4 de febrero de 2024 en el barrio Santa María de Itagüí (Antioquia), los dos uniformados le habrían exigido la suma de $2 millones al propietario de un vehículo particular a cambio de inmovilizarle el automotor en el que se movilizaba. Las labores de policía judicial evidenciaron que los patrulleros le manifestaron a la víctima que el carro estaba involucrado en un supuesto hurto y le habrían insinuado la posibilidad de ser capturada por el delito de receptación.

Se estableció además que, ese día, un familiar del conductor habría consignado el dinero exigido a una cuenta bancaria del padrastro del patrullero Sánchez Giraldo, quien minutos después le transfirió la suma de 1.800.000 a su hijastro, recursos que posteriormente fueron retirados por el uniformado de un cajero electrónico del mismo municipio. Los dos procesados fueron capturados por servidores de la Sijín de la Policía Nacional y durante las audiencias concentradas no se aceptaron los cargos imputados.

