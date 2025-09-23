Gobierno se mantiene en presupuesto de $526 billones: estos son los sectores a los que se les recortaría la plata

Gobierno Nacional presentó ante el Congreso la ponencia para primer debate del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2026.
El documento se mantuvo en una propuesta presupuestal de $556,9 billones. El Ministerio justificó la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal como una medida necesaria para evitar un ajuste fiscal abrupto y financiar “transformaciones sociales, a pesar de la alta rigidez del gasto público”.
Le también: “Prefiero perder 1.000 elecciones”: Gustavo Bolívar amenaza con bajarse de la consulta si participa Daniel Quintero
Hay que recordar que la votación en primer debate deberá concluir antes del 25 de septiembre, es decir, a los congresistas les resta solo un día para discutir el monto.