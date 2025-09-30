¿Por qué a los gatos les gustan las palmadas en la nalga?

3 y 4
Temas recomendados
El jefe del Centro Democrático mencionó los constantes ataques que, según él, el presidente había dirigido contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, los cuales podrían incitar a un nuevo magnicidio contra la senadora.
La autora caleña obtuvo el Premio IILA-Literatura 2025 a la mejor obra narrativa por Los abismos, confirmando la fuerza de su voz literaria y el creciente alcance internacional de la literatura colombiana.
Paraguay, Argentina y Colombia son líderes de sus grupos; Chile también ganó y Brasil empató.
La carta se conoce un día antes de que la Fiscalía lleve a cabo una nueva imputación contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Esta vez por tráfico de influencias.
El funcionario anunció la cancelación de su visa en redes sociales y lo hizo con un tono irónico, como si se tratara de un logro de la administración.
