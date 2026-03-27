Denuncian que Colpensiones entregó contrato de $404 millones a Fundación San José para “cultura organizacional”

La controvertida Fundación San José, señalada por otorgar títulos cuestionados, recibió en 2023 un millonario contrato por parte de Colpensiones destinado a “fortalecer la cultura organizacional”.
El contrato, que asciende a $400 millones, hoy está bajo lupa ante un posible despilfarro de recursos públicos, según alertó este viernes la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático).
Según el contrato, la institución universitaria tenía como tarea “proponer, diseñar, ejecutar y medir estrategias de acompañamiento en las diferentes etapas de los siguientes procesos, que desde Transformación Cultural se vienen gestionando en Bogotá y a nivel nacional”.
Lea también: Juliana Guerrero se declaró inocente y según Fiscalia “no fue ni un solo día a clase”
Entre tales procesos se detallan aspectos como un “modelo de liderazgo”, estrategias que permitan promover “la igualdad, diversidad e inclusión”, o talleres orientados a la “interiorización y fortalecimiento de la cultura, valores y el Código de Ética de Colpensiones”.
Valencia alegó que las tareas comprendían talleres, lúdicas, actividades grupales, entre otras. “Una verdadera pendejada”, manifestó la congresista.