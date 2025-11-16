x

Portaaviones Gerald R. Ford de Estados Unidos ya se encuentra en el Mar Caribe listo para combatir a los carteles de droga

Así lo dio a conocer el Comando Sur de EE.UU. en un comunicado oficial exponiendo el poderío de esta embarcación. Conozca más detalles.

    El USS Gerald R. Ford ya se encuentra junto a la flotilla de Estados Unidos desplegada en el mar Caribe y su actividad militar en la región fue oficializada por el Comando Sur. Foto: Getty Images.
    El comando Sur publicó un comunicado informando sobre la presencia del portaaviones más imponente del mundo. Foto: @Southcom
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

El portaaviones más imponente del mundo ya se encuentra en el mar Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico en Latinoamérica, así lo informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con las Fuerzas Navales de EE.UU., el grupo de ataque del portaaviones se unirá a las fuerzas conjuntas ya desplegadas en el Mar Caribe, incluyendo el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina embarcada.

Lea más: Estados Unidos confirmó ataque a presunta narcolancha en el Caribe: seis personas fueron asesinadas

“Los líderes de nuestra nación han recurrido al Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde y cuando se necesite”, expresó el contraalmirante Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque del Portaaviones 12.

La embarcación cuenta con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves que le proporciona a los comandantes de combate y a los líderes civiles estadounidenses una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar.

El USS Gerald R. Ford llega a aguas caribeñas luego de haber zarpado el 24 de junio de este año para participar en diferentes operaciones en el océano Atlántico en donde navegó por encima del Círculo Polar Ártico y a través del mar Mediterráneo con múltiples aliados y socios. Su arribo al continente se completó tras cruzar el estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre y finalizar la travesía transoceánica.

Ya desde esta semana, el Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU. ya había anunciado que la embarcación había entrado en una zona de responsabilidad que abarca América Latina y el Caribe, sin embargo, con este comunicado ya se oficializa la actividad del buque militar en la región.

La confirmación de la presencia del portaaviones listo para combatir a presuntas bandas del narcotráfico se da en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela en donde el presidente Donald Trump le insinuó a la prensa norteamericana desde su avión presidencial que ya tendría una decisión tomada sobre el país sudamericano.

“No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas”, declaró Trump desde su avión presidencial Air Force One mientras viajaba a su residencia en Florida.

En las últimas semanas, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en América Latina. Además ha lanzado ataques contra 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

Siga leyendo: “Tenemos un problema con Colombia”: Donald Trump vuelve a arremeter contra Petro por su política de lucha antidrogas

