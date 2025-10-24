Estados Unidos confirmó ataque a presunta narcolancha en el Caribe: seis personas fueron asesinadas

Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su décimo ataque durante la noche contra una presunta narcolancha, con un balance de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. La embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua, aseguró el secretario de Defensa en la red X. “Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos”, agregó. El ataque tuvo lugar en “aguas internacionales”. Hasta ahora han muerto 43 personas en la ofensiva marítima estadounidense, según el conteo provisional de la AFP a partir de datos del Pentágono. Lea también: “Son ejecuciones extrajudiciales”: Human Rights Watch sobre bombardeos a lanchas en el Caribe y el Pacífico ordenados por EE. UU. Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota. “Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, añadió el jefe del Pentágono. “Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”. Gobiernos de izquierda en la región, como Venezuela o Colombia, protestan por lo que consideran ataques letales sin pruebas.

“Ejecuciones extrajudiciales”

Estados Unidos está cometiendo “ejecuciones extrajudiciales”, afirmó el jueves el presidente colombiano, Gustavo Petro, que mantiene un pulso particular con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. El presidente republicano avisó al inicio de su actual mandato que estaba dispuesto a utilizar todo el potencial militar estadounidense para acabar con las rutas del narcotráfico y con los líderes de los cárteles. Para ello declaró a los cárteles como el de Sinaloa o Tren de Aragua “organizaciones terroristas”, mediante decreto presidencial.

Ello permitiría a Washington, según el gobierno, utilizar las mismas herramientas que usó durante dos décadas en todo el mundo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 de Al Qaeda. Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga, explicó Trump en una carta enviada al Congreso. El mandatario asegura que el tráfico marítimo de droga prácticamente ha sido erradicado. Sin embargo, el ritmo de los ataques con misiles contra las embarcaciones se ha incrementado. Al mismo tiempo, el presidente evoca de manera creciente que está dispuesto a emprenderla contra los intereses “narcoterroristas” en tierra firme, sin aclarar dónde. Venezuela ha movilizado ante este nivel de agresividad a tropas y milicias.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por el gobierno estadounidense y encausado oficialmente ante un tribunal en Nueva York por encabezar el denominado cártel de los Soles, sostiene que la verdadera intención de Washington es promover un cambio de régimen en su país. Trump llegó a confirmar que la CIA podría llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que fue criticado por numerosos países de la región.

La oposición demócrata en el Congreso también ha exigido explicaciones. La Constitución explicita que el Congreso debe autorizar expresamente una declaración de guerra. Trump declaró el jueves que está dispuesto a enviar a Hegseth ante el Congreso para dar explicaciones antes de pasar a una nueva fase en tierra. Un país en la región que apoya hasta ahora los ataques en el Caribe, frente a las costas venezolanas, es Trinidad y Tobago. La semana pasada, en un comunicado, su gobierno reiteró “categóricamente su claro apoyo a la intervención militar en curso”. Siga leyendo: FBI desmantela red internacional de lavado ligada a los hijos de Nicolás Maduro



Preguntas sobre la nota: