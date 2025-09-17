x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Es un desperdicio”: prensa de México criticó el rendimiento de James en León tras comparar su desempeño en la Selección

Tras ser destacado como el mejor jugador de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, la prensa partidaria del club mexicano cuestionó el trabajo que hace el 10 en el equipo ante el impacto que tiene en selección.

  • James Rodríguez, es el 10 y capitán en ambas escuadras, pero durante el último tiempo no ha podido brillar de la misma forma en los dos equipos, ¿culpa de él? FOTO: Redes sociales @clubleonfc y @FCFSeleccionCol
    James Rodríguez, es el 10 y capitán en ambas escuadras, pero durante el último tiempo no ha podido brillar de la misma forma en los dos equipos, ¿culpa de él? FOTO: Redes sociales @clubleonfc y @FCFSeleccionCol
  • James en un partido con León de Mexico. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
    James en un partido con León de Mexico. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 45 minutos
bookmark

La llegada de James Rodríguez al Club León de México generó una ola de expectativas. Sin embargo, su desempeño a lo largo del tiempo, que oscila entre destellos de genialidad y partidos discretos, ha encendido el debate entre la afición y opinión pública.

Le puede interesar: Videos | Golazos de Dayro Moreno: el goleador celebra sus 40 años con doblete para Once Caldas contra Independiente del Valle

Aunque el talentoso colombiano ha mostrado su talento con la Selección, el pódcast partidario Enfierados Pódcast se preguntó si su presencia en la cancha es realmente un activo o, peor aún, “un desperdicio de dinero”.

James en un partido con León de Mexico. FOTO: Redes sociales @clubleonfc
James en un partido con León de Mexico. FOTO: Redes sociales @clubleonfc

El técnico Eduardo Berizzo intentó poner paños fríos al asunto, señalando que las fechas FIFA afectan la “frescura” de los jugadores. Y si bien esto es cierto, para los seguidores del León, la situación va más allá del simple desgaste físico.

La paradoja de James: brillante con Colombia, opaco en León

La paradoja es evidente. Con la selección, James brilla, ya que sus estadísticas con la ‘Tricolor’ son incuestionables. “El jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva”, detallaron.

En un sistema que lo potencia, demuestra su calidad y por eso fue uno de los jugadores más destacados de la pasada Eliminatoria. Sin embargo, plantearon la posibilidad de que con el sistema que juega León, James es un jugador que no entrar en el juego de la misma manera.

En el León, el panorama cambia. Con el equipo en la décima posición del Torneo Apertura, desde el pódcast Enfierados se cuestionaron lo siguiente: “¿Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral?”, expusieron.

Y respondieron con contundencia: “Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia [...] pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”.

La crítica se enfocó en el entrenador y la falta de un plan que potencie el talento de su estrella, sin dejar a un lado que las mejores actuaciones de James han sido con Colombia. Algunos, en lugar de culpar al jugador, culpan al sistema de juego, calificando la situación de “desperdicio, tiraste a la basura el dinero”.

El peso de la responsabilidad

A pesar de que el club no ha sabido explotar su potencial, James sigue siendo su jugador más destacado. Su liderazgo es visible incluso cuando el equipo no encuentra el rumbo, y el peso de la responsabilidad recae en él, algo que los aficionados reconocen.

Mientras el debate continúa, León se prepara para su próximo desafío. Este viernes 19 de septiembre, enfrentarán a Tijuana en la novena fecha del torneo, una oportunidad para James de demostrar una vez más que el problema no es él, sino el sistema que lo rodea.

También le puede interesar: El perfil que exverdolagas piden para el nuevo técnico de Nacional: identidad, títulos y sentido de pertenencia

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida