El perfil que exverdolagas piden para el nuevo técnico de Nacional: identidad, títulos y sentido de pertenencia

El nombre del próximo entrenador de Atlético Nacional sigue siendo la gran incógnita tras la salida de Javier Gandolfi, y en medio de las especulaciones varias voces autorizadas del club se han pronunciado sobre el perfil que debería tener el nuevo timonel. El goleador histórico, Víctor Aristizábal, fue concreto: “Solamente digo que ojalá sea colombiano, solo digo eso”. En esa misma línea, otro exdelantero verdolaga, León Darío Muñoz, coincidió en que el sucesor debe ser nacional, pero añadió otros requisitos: que tenga experiencia, títulos y sentido de pertenencia. “Que paren ya con este montón de extranjeros que casi ninguno gana nada. Trajeron 50 técnicos extranjeros en los últimos 15 años y el único que pudo conseguir algo fue el mexicano. Se necesita de gente con sentido de pertenencia, que haya ganado títulos, que juegue bien, porque muchos vienen a cobrar y se les olvida que Nacional tiene una historia y un juego que siempre agrada, que a la hinchada hay que respetarla con buen espectáculo”, expresó.
El exportero Gastón Pezutti dice que cree que el club tiene claro el perfil y que para nadie es un secreto. “Jugadores de buen pie, formar un equipo que genere opciones de gol, basado en el buen juego, vistoso para los hinchas y, sobre todas las cosas, efectivo; que contagie y que su afición se sienta identificada, ya sea por el juego o también por la personalidad y la dinámica del equipo dentro de la cancha”.
Para Pezutti, el punto de inflexión será que el técnico que elijan llegará a una plantilla ya conformada, en la que seguramente hay jugadores de su gusto y otros no tanto, o que no se adaptan al plan de juego que quiera implementar. “Ojalá le den potestad de decidir con quién o con quiénes quiere representar su idea de juego y que, si esto afecta a alguno de los jugadores de más o menos nombre, el club también lo acepte y lleguen a un punto intermedio en el que ni el técnico sea vulnerado ni tampoco el club se vea afectado por las inversiones o el esfuerzo económico que ha hecho al inicio del año. Ahí es donde más se debe pensar la decisión, y que coincidan con un nuevo armado o un rediseño del equipo con el plantel que tiene, lo que conlleva, a veces, a decisiones que no son agradables para jugadores jóvenes u otros con recorrido”.