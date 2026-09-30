“Se acabó esa vagabundería”: Así empezó Abelardo a cumplir su promesa de desacomodar a varios presos

Van varios presos de alto perfil trasladados desde que Abelardo de la Espriella se posesionó el 7 de agosto. Ese mismo día, el gobierno arrancó con el traslado de 117 capos desde la cárcel de Itagüí a otros centros penitenciarios del país. Luego vinieron otros nombres que incluyen excongresistas enredados por el escándalo de corrupción de la UNGRD, exmandatarios regionales y otros condenados por casos que hicieron ruido en su momento. El más reciente es Juan Guillermo Monsalve, cuyo traslado fue ordenado por el jefe de Estado este miércoles. Monsalve tiene 48 años y está condenado a 44 años en prisión por el delito de secuestro extorsivo. Puede leer: Así fue el operativo para trasladar desde Itagüí a jefes de bandas criminales vinculados a la Paz Total “En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas”, sentenció De la Espriella.

Desde 2011, Monsalve empezó a configurarse como uno de los testigos “clave” en el expediente que se construyó contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Durante el juicio al expresidente, desfiló como testigo estrella de la Fiscalía, porque supuestamente vio como se fundó el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Hacienda Guacharacas, que era propiedad de Uribe y su hermano Santiago. Monsalve vivía en esa hacienda porque su papá era el mayordomo. Su presencia en el juicio es una de las grandes controversias de debate jurídico en el caso. La defensa del expresidente Uribe aseguró toda la investigación que no se podía probar que Monsalve hubiera sido un paramilitar porque no hay nada que lo acredite como tal. Él mismo le afirmó a la Fiscalía que nunca conoció directamente al expresidente Uribe Vélez y que solo se topó con él en un evento de campaña política y en la inauguración de una cooperativa en el corregimiento de San José del Nus (San Roque, Antioquia). Puede leer: Monsalve, el testigo estrella que no recuerda episodios clave

Expolíticos de la UNGRD y exgobernadores remitidos a La Picota

Con respecto a los demás casos, vale la pena mencionar una alocución del presidente del 13 de septiembre. En ella, De la Espriella se refirió a los políticos que están presos por casos de corrupción. Y mencionó los casos de aquellos recluidos en guarniciones militares o estaciones de Policía, algo que es visto como una manera de pagar la pena de manera más laxa. “Se acabaron los privilegios para los corruptos”, dijo De la Espriella, y agregó que “la corrupción no es un delito sin víctimas”. Aunque no se dieron detalles de que los hechos estuvieran relacionados con el discurso, esa misma semana fue trasladado un preso de alto perfil político.

Se trata de Wadith Manzur, congresista del Partido Conservador investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD —quien no pudo posesionarse por estar preso—, fue llevado desde la Escuela de Carabineros de Policía, en el norte de Bogotá, hacia la cárcel de La Picota. Esta semana, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud con la que sus abogados pretendían dejar sin efecto la medida de aseguramiento que mantiene a Manzur en ese centro penitenciario. Del mundo de la política está, a su vez, el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien fue condenado en febrero de 2024 por la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 7 meses de prisión, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía. Entérese: Wadith Manzur pidió libertad y la Corte le dijo que no: seguirá en La Picota

Esos delitos corresponderían, en otras palabras, a la firma de contratos públicos pasando por alto los requisitos de transparencia, quedarse con plata o bienes del Estado —o dejar que alguien más se los quede— y, en términos de cuantía, la cantidad de dinero involucrado es alta, lo que agrava la pena. “Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción”, dijo el primer mandatario cuando anunció la medida. Luego, dijo que ordenó “llevarlo a una cárcel de verdad” y que “en la era del Tigre se acabó esa vagabundería”.

Movimientos en casos mediáticos: David Murcia Guzmán y Epa Colombia

En casos mediáticos, volvió a sonar el de David Murcia, condenado por captación ilegal y lavado de activos en la extinta compañía DMG. La estructura, fundada por él, consiguió captar grandes cantidades de dinero mediante un sistema basado, entre otros mecanismos, en tarjetas prepago y promesas de beneficios económicos. Eso ocurrió entre 2005 y 2008. El 30 de agosto fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander. La semana pasada, se retractó de una serie de acusaciones esgrimidas el 12 de febrero de 2026, durante una entrevista radial, contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella. En la conversación, dijo que el jefe de Estado, quien en el pasado fue su abogado contractual, se habría apropiado de manera irregular de unos honorarios y habría conspirado en los trámites legislativos para transportar una gruesa suma de dinero. Le puede interesar: David Murcia se retractó de afirmaciones injuriosas contra De la Espriella: “el Gobierno anterior me ofreció ser gestor de paz” Tras lo sucedido, De la Espriella instauró una querella en su contra. Luego, Murcia hizo referencia a que el hoy mandatario “en ningún momento” le “solicitó, insinuó o propuso una suma de dinero destinada a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno”, y agregó que esas afirmaciones “no fueron ciertas” y fueron “recomendaciones de personas cercanas al Gobierno anterior” para ofrecerle ser gestor de paz. Y hasta exinfluenciadores digitales se han visto afectados por el endurecimiento de las medidas de la administración actual con presos altamente conocidos. Se trata de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien el mismo día de la posesión del Presidente, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, La Picaleña. Según se conoció en su momento en medios nacionales, la decisión no solo fue un mensaje del nuevo gobierno para entrar “pisando fuerte”, sino que estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre los presuntos privilegios que tendría Barrera Rojas en Bogotá, como el uso de teléfonos celulares. Con el Gobierno planteando políticas cada vez más estrictas para la población privada de la libertad, es probable que esta baraja de nombres sea apenas el comienzo de una serie de traslados que sigan presentándose en el corto y mediano plazo. ¿Quiénes serán los siguientes? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Amplíe la noticia: Video | Con manos y pies encadenados: así fue el traslado de Epa Colombia a un juzgado en Ibagué

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