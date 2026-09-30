“Se acabó esa vagabundería”: Así empezó Abelardo a cumplir su promesa de desacomodar a varios presos

Van varios presos de alto perfil trasladados desde que Abelardo de la Espriella se posesionó el 7 de agosto. Ese mismo día, el gobierno arrancó con el traslado de 117 capos desde la cárcel de Itagüí a otros centros penitenciarios del país. Luego vinieron otros nombres que incluyen excongresistas enredados por el escándalo de corrupción de la UNGRD, exmandatarios regionales y otros condenados por casos que hicieron ruido en su momento.
El más reciente es Juan Guillermo Monsalve, cuyo traslado fue ordenado por el jefe de Estado este miércoles. Monsalve tiene 48 años y está condenado a 44 años en prisión por el delito de secuestro extorsivo.
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“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas”, sentenció De la Espriella.