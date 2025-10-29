Procurador Eljach advierte que “no le temblará la mano” para sancionar a funcionarios que participen en política

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió al control que se aproxima respecto a los gobernantes locales y las campañas al Congreso y la Presidencia, a quienes les lanzó una dura advertencia.

Eljach recordó en una entrevista para La FM que todos los colombianos tienen derecho a participar a través del voto, sin embargo, enfatizó en que los funcionarios públicos no pueden usar ni sus puestos en el Estado ni recursos de este para hacer proselitismo electoral.

“Venimos haciendo un trabajo de advertencia a los servidores públicos para que no incurran en una cosa que se llama indebida participación en política”, explicó el procurador sobre un trabajo de prevención que hace la entidad para que los servidores no caigan en esta falta disciplinaria.

El líder de la Procuraduría General de la Nación mencionó casos como el del alcalde de Montelíbano, Córdoba, a quien le tocó sancionar por anunciar en plena tarima unas candidaturas al Senado y recalcó que “alcalde que haga proselitismo, alcalde que el procurador va a suspender”.

Ante el medio radial, el funcionario reconoció que hay investigaciones para verificar si hubo funcionarios que hicieron proselitismo de forma indebida. “Si se comprueba, las sanciones vendrán. No me tiembla ni la voz ni la mano para hacerlo”, indicó Eljach.