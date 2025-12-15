Procuraduría respaldó la detención domiciliaria para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en la UNGRD

La audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco continuó este lunes en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia se desarrolla después de que ambos exfuncionarios se declararan inocentes de los delitos imputados por la Fiscalía, que los señala como presuntos articuladores de un esquema de sobornos dirigido desde el Ejecutivo para asegurar apoyos en el Congreso a las reformas del Gobierno.

Conozca: Sandra Ortiz, la única mujer encarcelada por el caso UNGRD, denuncia sesgo y falta de garantías en el proceso

Durante la jornada, la Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente acusador, al considerar que los elementos probatorios expuestos hasta ahora permiten vincular a los exministros con las irregularidades investigadas.

El procurador delegado Mario Enrique Gómez sostuvo que las pruebas incorporadas en la audiencia previa, realizada el primero de diciembre, muestran una relación directa entre Bonilla y Velasco y los hechos de corrupción que comprometen a la UNGRD y al Instituto Nacional de Vías (Invías).