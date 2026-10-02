Proponen eliminar festivos en Colombia para ampliar días de descansos en vacaciones

Una propuesta lanzada desde la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) busca reestructurar el calendario de descanso en el país. Esta iniciativa plantea eliminar cinco días festivos del año y trasladarlos como días adicionales al periodo de vacaciones de los trabajadores.

Actualmente, la legislación laboral en Colombia otorga a los empleados 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año trabajado. Asimismo, en el país se cuentan con 19 días festivos en 2026 o Ley Emiliani.

De prosperar el planteamiento de Colfecar, los trabajadores pasarían a disfrutar de 20 días de vacaciones al año. El gremio ha explicado que la medida no busca reducir el tiempo total de descanso, sino modificar su distribución.

La meta es que las personas puedan decidir libremente cuándo tomar sus jornadas de descanso continuo con sus familias, en lugar de depender de festivos aislados en el calendario.

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Sobre el origen de la propuesta, Sebastián Echeverry, presidente de la Junta Directiva del gremio, ha aludido a las severas afectaciones operativas que sufre el transporte de mercancías durante los fines de semana largos.

Según esta agremiación, las restricciones a la movilidad de vehículos de carga impuestas durante cada puente festivo representan al menos 24 horas de operación perdidas por fecha. Esto equivale a que un camión de carga deba permanecer inmovilizado alrededor de 20 días al año, mientras las empresas continúan asumiendo gastos fijos de nómina, combustible, mantenimiento y financiación.