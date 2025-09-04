x

La curiosa conversación sobre inmortalidad que tuvieron Xi Jinping y Putin durante su encuentro en China

Los dos mandatarios, de 72 años, al parecer, están interesados en las nuevas tecnologías para prolongar la vida. El presidente ruso confirmó la conversación que tuvo con su homólogo chino y que fue captada por micrófonos encendidos.

  El presidente ruso Vladimir Putin acompañó a su homólogo chino Xi Jinping durante el imponente desfile militar de este miércoles en Pekín. FOTO: Xinhua
    El presidente ruso Vladimir Putin acompañó a su homólogo chino Xi Jinping durante el imponente desfile militar de este miércoles en Pekín. FOTO: Xinhua
  Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un en un balcón observando el desfile militar de este miércoles 3 de septiembre en Pekín. FOTO: Xinhua
    Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un en un balcón observando el desfile militar de este miércoles 3 de septiembre en Pekín. FOTO: Xinhua
Agencia AFP
hace 21 minutos
bookmark

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tuvieron una curiosa conversación que fue captada por micrófonos de los medios estatales que estaban abiertos antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín.

En unas escenas muy simbólicas, Xi estrechó la mano de Putin y del líder norcoreano Kim Jong Un y charló con ambos mientras recorrían la alfombra roja tendida en la plaza de Tiananmen. En ese recorrido, los mandatarios hablaron sobre la inmortalidad y las nuevas tecnologías para prolongar la vida.

Lea aquí: ¿Mensaje a Trump? Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela asistió a la parada militar china en nombre de Maduro

“Hoy en día (...) 70 años”, dijo el presidente chino hablando en mandarín mientras caminaba junto a Putin y Kim, según las imágenes de la cadena oficial CCTV.

A continuación, se oye al traductor de Xi, que transmite sus comentarios a Putin, citar en ruso una frase de un poema de la dinastía Tang: “En el pasado, era inusual que alguien superara los 70 años y hoy en día se dice que a los 70 años uno sigue siendo un niño”.

El dirigente ruso se volvió entonces hacia Xi y habló mientras gesticulaba con las manos, aunque no se oye lo que dice en la transmisión de CCTV. El mismo traductor chino transmitió segundos después los comentarios de Putin a Xi.

“Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, las personas podrían rejuvenecer a medida que envejecen e incluso podrían llegar a ser inmortales”, afirmó, según el intérprete.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un en un balcón observando el desfile militar de este miércoles 3 de septiembre en Pekín. FOTO: Xinhua
Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un en un balcón observando el desfile militar de este miércoles 3 de septiembre en Pekín. FOTO: Xinhua

Xi volvió a hablar en mandarín cuando la cámara dejó de enfocarlos: “Las predicciones indican que, en este siglo, podría ser posible vivir hasta los 150 años”.

Putin confirmó el intercambio durante una breve conferencia de prensa.

“Ah, creo que fue cuando íbamos al desfile que el presidente habló de esto”, declaró a los periodistas, refiriéndose a Xi.

“Las tecnologías modernas, relacionadas con la mejora de la salud y la medicina, como los medios quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe, no como es hoy en día”, añadió el presidente ruso.

Siga leyendo: Moscú rechazó la presión de EE. UU. sobre Venezuela y advirtió de riesgos para la seguridad regional

Los dirigentes de China y Rusia, ambos de 72 años, no han expresado ninguna intención de dejar el poder.

Los predecesores de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao, dejaron al poder tras 10 años en el cargo, pero Xi abolió los límites de mandato en 2018 y en 2023 obtuvo un tercer periodo como presidente.

