La curiosa conversación sobre inmortalidad que tuvieron Xi Jinping y Putin durante su encuentro en China

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tuvieron una curiosa conversación que fue captada por micrófonos de los medios estatales que estaban abiertos antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín. En unas escenas muy simbólicas, Xi estrechó la mano de Putin y del líder norcoreano Kim Jong Un y charló con ambos mientras recorrían la alfombra roja tendida en la plaza de Tiananmen. En ese recorrido, los mandatarios hablaron sobre la inmortalidad y las nuevas tecnologías para prolongar la vida. Lea aquí: ¿Mensaje a Trump? Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela asistió a la parada militar china en nombre de Maduro “Hoy en día (...) 70 años”, dijo el presidente chino hablando en mandarín mientras caminaba junto a Putin y Kim, según las imágenes de la cadena oficial CCTV.

A continuación, se oye al traductor de Xi, que transmite sus comentarios a Putin, citar en ruso una frase de un poema de la dinastía Tang: “En el pasado, era inusual que alguien superara los 70 años y hoy en día se dice que a los 70 años uno sigue siendo un niño”.

El dirigente ruso se volvió entonces hacia Xi y habló mientras gesticulaba con las manos, aunque no se oye lo que dice en la transmisión de CCTV. El mismo traductor chino transmitió segundos después los comentarios de Putin a Xi. “Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, las personas podrían rejuvenecer a medida que envejecen e incluso podrían llegar a ser inmortales”, afirmó, según el intérprete.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un en un balcón observando el desfile militar de este miércoles 3 de septiembre en Pekín. FOTO: Xinhua

Xi volvió a hablar en mandarín cuando la cámara dejó de enfocarlos: “Las predicciones indican que, en este siglo, podría ser posible vivir hasta los 150 años”. Putin confirmó el intercambio durante una breve conferencia de prensa.