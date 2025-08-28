x

¿Qué es la fosfina, el gas que provocó la muerte de una familia en un hotel en San Andrés?

La necropsia realizada dio como resultado la muerte de una familia completa por una anoxia causada por el peligroso gas.

  • La Fosfina es un químico usado para la fumigación de granos y control de roedores. Este habría causado la muerte de una familia en un hotel de San Andrés. Fotos: EL COLOMBIANO y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
El Instituto Nacional de Medicina Legal dio detalles sobre la necropsia realizada a la familia que murió el pasado 11 de julio en un hotel de San Andrés. Su muerte se habría dado por la inhalación de un peligroso gas.

Así lo reveló Noticias RCN, quien compartió los resultados de la autopsia practicada sobre Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el niño Kevin Matías Martínez Canro, quienes fueron hallados muertos en el hotel Portobelo Convention.

Lea también: ¿Qué ocurrió en la habitación del hotel de San Andrés en la que murió una pareja con su hijo de 4 años?

De acuerdo con el informe, la familia falleció debido a que sufrieron una anoxia luego de inhalar un gas identificado como fosfina. Es decir, tuvieron una ausencia de oxígeno en los tejidos del organismo al parecer, causada por la inhalación del químico.

La fosfina, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR por sus siglas en inglés), es un gas incoloro, altamente tóxico, inflamable y con un olor desagradable, parecido al ajo o al pescado podrido.

Según esta misma entidad, su uso es de forma industrial en la fabricación de semiconductores y plásticos como retardante de llama, además de la producción de pesticidas para la fumigación de granos y el control de roedores.

La inhalación de este químico puede causar síntomas como mareos, dolor de cabeza, fatiga, vómitos, náuseas y dificultad para respirar. Una exposición prolongada a la fosfina también puede producir anemia, bronquitis, falta de aliento, bronquitis, convulsiones y como en el caso de esta familia, la muerte.

Su uso no está completamente prohibido en Colombia, sin embargo, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Ministerio de Salud han restringido su uso en algunas zonas como en lugares no herméticos, es decir, lugares cerrados o en donde puede haber riesgo para la salud humana.

La fosfina en Colombia debe ser utilizada por personal calificado con la respectiva licencia y el lugar donde se aplique debe ser ventilado de forma adecuada en las siguientes 48 horas de su aplicación para asegurar que no quede residuos de esta sustancia.

Siga leyendo: Las pertenencias de la familia que murió en hotel de San Andrés que podrían ayudar a esclarecer la investigación

Utilidad para la vida