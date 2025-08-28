¿Qué es la fosfina, el gas que provocó la muerte de una familia en un hotel en San Andrés?

El Instituto Nacional de Medicina Legal dio detalles sobre la necropsia realizada a la familia que murió el pasado 11 de julio en un hotel de San Andrés. Su muerte se habría dado por la inhalación de un peligroso gas.

Así lo reveló Noticias RCN, quien compartió los resultados de la autopsia practicada sobre Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el niño Kevin Matías Martínez Canro, quienes fueron hallados muertos en el hotel Portobelo Convention.

De acuerdo con el informe, la familia falleció debido a que sufrieron una anoxia luego de inhalar un gas identificado como fosfina. Es decir, tuvieron una ausencia de oxígeno en los tejidos del organismo al parecer, causada por la inhalación del químico.

La fosfina, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR por sus siglas en inglés), es un gas incoloro, altamente tóxico, inflamable y con un olor desagradable, parecido al ajo o al pescado podrido.

Según esta misma entidad, su uso es de forma industrial en la fabricación de semiconductores y plásticos como retardante de llama, además de la producción de pesticidas para la fumigación de granos y el control de roedores.