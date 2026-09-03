¿Quién es Diego Urrego, el reciente nombrado presidente encargado de Colpensiones?

La presidencia de Colpensiones tendrá un nuevo rostro, aunque no se trata de un funcionario ajeno a la entidad. La Junta Directiva designó de manera unánime a Diego Alejandro Urrego Escobar como presidente encargado, en medio del proceso de transición que atraviesa la administradora pública del sistema pensional colombiano.
Urrego llega al cargo con una particularidad: lleva cerca de 14 años vinculado a Colpensiones y ha pasado por diferentes posiciones dentro de la organización. Su experiencia se ha concentrado principalmente en el derecho público, la seguridad social, los asuntos pensionales y la defensa judicial.
La decisión fue tomada por la nueva Junta Directiva de la entidad, en una sesión presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, quien participa en el órgano directivo como delegada del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.
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