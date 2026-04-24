Nuevo choque entre presidentes de Colpensiones y Asofondos por decreto de $25 billones: “puede generar crisis pensional y fiscal”

El traslado de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones desató un fuerte choque entre el Gobierno y el sector privado, en medio de crecientes dudas sobre el manejo de los recursos y la sostenibilidad del sistema.
El debate quedó en evidencia durante una entrevista en Caracol Radio, donde el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, y el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, expusieron visiones opuestas sobre el futuro de estos ahorros.
Cabe recordar que este jueves el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena trasladar los $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, una decisión que desató polémica en medio del Congreso de Asofondos en Cartagena.
Los recursos corresponden a un subfondo de perfil conservador, es decir, dinero de afiliados que están a menos de 10 años de pensionarse o que incluso ya consolidaron ese derecho. Según Asofondos, cerca del 70% de estos recursos está invertido en deuda pública (TES), lo que hace más complejo su traslado en los tiempos exigidos por la norma.
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