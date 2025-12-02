x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Quién es Letty Leal, que asumiría la dirección del Dapre tras posible salida de Angie Rodríguez?

La crisis interna en el Dapre provocaría la salida de Angie Rodríguez en los próximos días. Mientras crece la tensión por el posible ascenso de José Alexis Mahecha, el nombre de Letty Leal gana fuerza como la opción más cercana para ocupar la dirección de la entidad.

  • Angie Rodríguez, directora del Dapre, cuya continuidad estaría en duda por una fuerte disputa interna. FOTO: Colprensa.
    Angie Rodríguez, directora del Dapre, cuya continuidad estaría en duda por una fuerte disputa interna. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La permanencia de Angie Rodríguez al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) estaría en entredicho en medio de una fuerte disputa interna que involucra al exdirectivo del DAS José Alexis Mahecha..

Según fuentes de Casa de Nariño, consultadas por EL COLOMBIANO, su salida abriría la puerta para que Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, sea designada como su reemplazo.

Conozca: ¿Qué hay detrás de los “despidos masivos” en Minjusticia y MinTic?

Rodríguez, considerada una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, habría chocado con el mandatario por la posible llegada de Mahecha a un alto cargo del Ministerio de Hacienda. La directora del Dapre se habría opuesto al nombramiento e incluso habría frenado la publicación de su hoja de vida en el sistema de aspirantes, desautorizando una instrucción presidencial.

La tensión se agravó debido a antecedentes de Mahecha en el DAS durante los años de las chuzadas, lo que generó reparos de figuras cercanas al Gobierno como Susana Muhamad y Alexander López.

Letty Leal —quien fue la jurídica en el Ministerio del Interior y actualmente ejerce como subdirectora, cuenta con amplio conocimiento interno del Dapre— sería la opción más probable para asumir el cargo y restablecer la estabilidad en una de las dependencias más sensibles del Ejecutivo.

Letty Leal, de verde, es la actual subdirectora del DAPRE, figura como el reemplazo de Angie Rodríguez. FOTO: DAPRE vía X.
Letty Leal, de verde, es la actual subdirectora del DAPRE, figura como el reemplazo de Angie Rodríguez. FOTO: DAPRE vía X.

¿Quién es Letty Leal?

Letty Rosmira Leal Maldonado es una abogada con amplia trayectoria en el sector público y actualmente se desempeña como subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), posición desde la cual ha asumido varias funciones clave dentro del gobierno de Gustavo Petro.

Leal ha sido una de las piezas técnicas más activas del Dapre. En representación de Angie Rodríguez, coordinó la mesa técnica de la CSIVI —encargada del seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz— junto con la Función Pública.

Allí lideró el avance en la creación y arquitectura jurídica de la nueva Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz, que se ocupará de los aspectos presupuestales, administrativos y de seguridad de los firmantes y líderes sociales.

También ha encabezado mesas de trabajo en la Casa de Nariño con la Unidad para las Víctimas, por instrucción también de la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Su trayectoria incluye otros cargos en el Gobierno nacional. En junio, el ministro Cristo Bustos la posesionó como jefe de la Oficina Jurídica, un rol en el que reforzó temas de seguridad y convivencia ciudadana junto a otros nombramientos estratégicos.

Letty Leal es abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia y cuenta con varias especializaciones: Gestión de Gobierno y Desarrollo Regional y Municipal en la Universidad Católica, Derecho Disciplinario en la Universidad Cooperativa y Derecho Penal y Justicia Transicional, una formación que refuerza su perfil técnico para ocupar cargos de alta responsabilidad dentro del Estado.

Con este perfil técnico, experiencia en asuntos de paz y manejo institucional, Leal se posiciona hoy como la candidata más fuerte para asumir la dirección del Dapre en caso de confirmarse la salida de Angie Rodríguez.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida