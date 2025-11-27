x

No fue Slot: se conoce quién fue el culpable de la salida de Luis Díaz del Liverpool

En medio de la crisis de resultados que atraviesa el último campeón de La Premier se conoció el nombre de la persona que habría tomado la decisión sobre el futuro del delantero colombiano en el equipo.

    Luis Díaz jugó 36 de los 38 partidos de la pasada Premier League donde salió campeón el Liverpool. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

El último campeón de la Premier League, Liverpool, no está pasando su mejor momento, pues ocupa el puesto 12 en la liga inglesa y en la Champions recién fue goleado por el PSV Eindhoven en su propio estadio. Ante dicha crisis, una de las preguntas ha sido por qué salieron del equipo jugadores como Luis Díaz.

El extremo guajiro se fue del Liverpool con 148 partidos jugados, en los que marcó 41 goles y contribuyó con 23 asistencias. Con alrededor de 10.000 minutos jugados en todas las competencias, Díaz fue un referente en el ataque del club de Anfield.

Sin embargo, en el pasado verano europeo y ante sorpresa de los hinchas de uno de los clubes más grandes de Inglaterra, el extremo colombiano se fue para el Bayern Múnich, en donde pasa por un buen presente marcando 11 goles y asistiendo en 5 oportunidades en solo 18 partidos jugados con los bávaros.

Díaz, quien en la Premier ganada por el Liverpool jugó en 36 de los 38 partidos de la temporada, siguió con un nivel alto pese a llegar a una liga nueva y a unirse con nuevos compañeros. Por otro lado, los dirigidos por Arne Slot gastaron en el último mercado de fichajes 482,9 millones de euros en figuras como Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké.

Respecto a esa salida y llegada de jugadores que parecen haber disminuido el rendimiento del club tanto en la competencia local como en la Uefa Champions League, surge el cuestionamiento sobre quién dejó que Díaz saliera de la plantilla.

¿Por qué salió Luis Díaz del Liverpool?

El delantero de 28 años habría salido del Liverpool en contra de la voluntad del técnico neerlandés Arne Slot, así lo reveló el portal inglés Caught Offside, quien sostuvo que el estratega contaba con Luis Díaz para la presente temporada.

“Puedo revelar que mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato”, expresó el periodista Indy Kaila en el medio anteriormente citado.

El periodista señaló al director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, como el responsable de la salida del colombiano. “Entiendo que Hughes anuló la decisión de Slot porque no vio el valor de darle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, mientras que la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern se consideraba “atractiva””, subrayó.

“Slot vio a Díaz como un jugador clave y presionó para retenerlo, pero Hughes tuvo la última palabra e hizo la controvertida decisión de aprobar su venta al Bayern”, concluyó en su relato Kaila, exponiendo lo que sucedió en una decisión que para muchos, afectó el rendimiento del último campeón de la Premier.

