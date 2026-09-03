Así es la primera ciudad de Latinoamérica que recibió el título de Patrimonio de la Humanidad

Entre las ciudades latinoamericanas que han logrado conservar su historia, Quito ocupa un lugar especial. La capital ecuatoriana fue la primera ciudad latinoamericana incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, reconocimiento que recibió en 1978 por el valor de su arquitectura, su trazado urbano y la mezcla de tradiciones indígenas y europeas que todavía puede apreciarse en sus calles.
La ciudad fue fundada por los españoles en el siglo XVI sobre las ruinas de un asentamiento inca y está enclavada en los Andes, a una altitud cercana a los 2.850 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación hace que el paisaje sea parte esencial de la experiencia, pues Quito se extiende por las laderas del volcán Pichincha y está rodeada por elevaciones como El Panecillo e Ichimbía.
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