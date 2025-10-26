En vivo | Titulares de Real Madrid y Barcelona, para el clásico español que paraliza al mundo del fútbol

Todo está listo para el clásico español, el duelo entre Real Madrid y Barcelona que paraliza al mundo fútbol.

Los locales líderes con 24 puntos, quieren buscar la victoria para ampliar la ventaja sobre los catalanes que tienen 22 unidades.

Xabi Alonso y Hansi Flick ya destaparon sus cartas para el Derbi que se disputará desde las 10:15 a.m., de Colombia, en el país se podrá observar el encuentro a través de Disney+ y ESPN.

El Real Madrid va con Courtois; Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Barcelona lo hace con Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.