x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | Titulares de Real Madrid y Barcelona, para el clásico español que paraliza al mundo del fútbol

Los merengues son líderes de LaLiga con 24 puntos, seguidos por el Barca que tiene 22 unidades.

  • Mbappé lidera al Real Madrid para el clásico ante Barcelona, este domingo en el Bernabéu. FOTO TOMADA @realmadrid
    Mbappé lidera al Real Madrid para el clásico ante Barcelona, este domingo en el Bernabéu. FOTO TOMADA @realmadrid
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 29 minutos
bookmark

Todo está listo para el clásico español, el duelo entre Real Madrid y Barcelona que paraliza al mundo fútbol.

Los locales líderes con 24 puntos, quieren buscar la victoria para ampliar la ventaja sobre los catalanes que tienen 22 unidades.

Xabi Alonso y Hansi Flick ya destaparon sus cartas para el Derbi que se disputará desde las 10:15 a.m., de Colombia, en el país se podrá observar el encuentro a través de Disney+ y ESPN.

El Real Madrid va con Courtois; Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Barcelona lo hace con Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.

Siga acá el minuto a minuto

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida