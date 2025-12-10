Gobierno incumpliría por tercer año la meta de recaudo tributario: el desfase se proyecta en $8 billones

Los datos más recientes sobre el recaudo tributario parecen a simple vista positivos por su incremento frente al año pasado, pero lo cierto es que hay un desfase respecto a la meta proyectada por el mismo Ministerio de Hacienda. Y los analistas proyectan un faltante de $8 billones a cierre de año.
El recaudo bruto acumulado a septiembre fue de $228,8 billones, lo que quiere decir que es un 11,% más grande frente a lo recaudado en los mismos meses del año pasado. Esto supone que un cumplimiento del 75% de la meta de recaudo bruto de la Dian para 2025.
Lo cierto es que no todo es color de rosa. Las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) dan cuenta que la meta de recaudo no se va cumpliendo.
Eso porque la meta al noveno mes del año se situó en $235,2 billones, por lo que hubo un faltante en la caja de la Dian fue igual a $6,4 billones.