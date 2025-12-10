Gobierno incumpliría por tercer año la meta de recaudo tributario: el desfase se proyecta en $8 billones

Los datos más recientes sobre el recaudo tributario parecen a simple vista positivos por su incremento frente al año pasado, pero lo cierto es que hay un desfase respecto a la meta proyectada por el mismo Ministerio de Hacienda. Y los analistas proyectan un faltante de $8 billones a cierre de año. El recaudo bruto acumulado a septiembre fue de $228,8 billones, lo que quiere decir que es un 11,% más grande frente a lo recaudado en los mismos meses del año pasado. Esto supone que un cumplimiento del 75% de la meta de recaudo bruto de la Dian para 2025. Lo cierto es que no todo es color de rosa. Las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) dan cuenta que la meta de recaudo no se va cumpliendo. Entérese: BYD apunta a los 10.000 carros eléctricos vendidos en Colombia, y así competirle de ‘tú a tú’ a Tesla Eso porque la meta al noveno mes del año se situó en $235,2 billones, por lo que hubo un faltante en la caja de la Dian fue igual a $6,4 billones.

La cuestión se pone más compleja. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) esperara que la Dian recaudará $230,2 billones a corte de septiembre, pero el desfase fue de $1,4 billones. La Carf reconoce que a septiembre, el crecimiento anual del recaudo neto aumentó un 9%, “reflejando una recuperación, pero todavía insuficiente para cumplir con la meta fijada por el Gobierno”.

Las estrategias del Gobierno para aumentar el recaudo han sido insuficientes

El Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señaló que el comportamiento del recaudo tributario habría sido más débil de no ser por varias medidas adoptadas por el Gobierno durante 2024 y 2025. Según su informe, el 98% del aumento en el recaudo por retención en la fuente se explica por el Decreto 572 de 2025, que elevó las tarifas de autorretención para distintos sectores económicos. “Sin embargo, la situación no ha sido peor por cuenta de estrategias que realizó el Ejecutivo”, indicaron los analistas. Otro impulso relevante provino del rubro de impuestos externos. Parte del incremento en estos ingresos se asocia al Concepto DIAN 010763 de 2024, que estableció la aplicación de IVA a las importaciones de combustibles, aumentando de manera importante los recursos aduaneros. Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, proyecta que el déficit en el recaudo para este año alcanzará los $8 billones. “Este faltante persiste a pesar de que la Dian aceleró el tema de retenciones y si bien se han visto resultados, no han sido exitosos”, sentenció. Le puede gustar: ¿Es cierto que se está cumpliendo la meta de recaudo tributario este 2025? Así las cosas este sería el tercer año que el Gobierno Petro incumple su meta de recaudo tributario: en 2023 se recogieron $279.4 billones en impuestos brutos, alcanzando el 96.3% de su meta; y el año pasaro estuvo al rededor del $294 billones, un cumplimiento superior al 97%.

Alerta de la Contraloría: recaudo sigue cayendo en octubre

Las cosas se ponen más complejas, pues un informe de la Contraloría General de la República apunta a que el recaudo siguió rezagado en octubre de este año. El ente de control evidenció un incumplimiento en la meta de recaudo tributario y una baja ejecución del gasto público. Según el organismo, el recaudo tributario neto alcanzó un cumplimiento del 95,8% frente a la meta proyectada por la Dian para octubre. Esto representa una desviación de $9,8 billones por debajo de lo esperado. “Ya hay un rezago importante en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario”, indicó la Contraloría, que aún confía en una recuperación apoyada en los tributos pendientes y en el desempeño de la actividad económica durante los últimos meses del año.

Ejecución del gasto público sigue rezagada

En materia de gasto, la Contraloría también expresó preocupación por el bajo nivel de ejecución. A octubre, del total del presupuesto disponible, solo se había obligado el 67,2%. El rezago es especialmente marcado en los recursos de inversión, cuya ejecución llegó apenas al 46,6%, una dinámica similar a la observada en 2024, pese a que solo faltan dos meses para finalizar la vigencia fiscal. De mantenerse esta tendencia en ingresos y gastos, el país podría enfrentar “altos niveles de pérdidas de apropiación y de constitución de reservas presupuestales como sucedió en 2024”, señaló el organismo. Esto reflejaría una baja eficacia del gasto público, que impediría la entrega de bienes y servicios esenciales para el desarrollo nacional.

Proyecciones para 2026