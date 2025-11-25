Recetario para la memoria, un libro para evocar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia

Varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de México, Medellín y Bogotá se reúnen este miércoles a las 4:00 de la tarde, en el Museo Casa de la Memoria (Medellín), para la presentación del Recetario para la memoria, un proyecto liderado por la artista Zahara Gómez Lucini, que evoca a los desaparecidos a través de las recetas de sus comidas favoritas.

El proyecto entrelaza fotografía, gastronomía y memoria, generando espacios para que las buscadoras –que son en su mayoría mujeres– se encuentren, compartan sus historias, su dolor y la comida favorita de sus desaparecidos. Es una manera de recordarlos, pero también de seguirlos buscando.

Esta es la primera vez que el proyecto se hace en Colombia. Las dos ediciones anteriores se hicieron en México: la primera en Sinaloa (2019), junto al colectivo Las Rastreadoras del Fuerte; el segundo, en Guanajuato (2022), articuló nuevas colaboraciones con Buscadoras Guanajuato y más de diez colectivos locales y contó con la participación de la periodista Daniela Rea y la diseñadora Clarisa Moura.

En la edición colombiana participaron representantes de 14 colectivos de búsqueda –Asociación club de vida Los elegidos, Buscadoras con fe y esperanza, Asovicares, Mdpevm, Ave Fénix, Putamente poderosas, Red de víctimas sobrevivientes del conflicto armado interno, Madres de la Candelaria-Línea Fundadora, Colectivo 82, Movice, Reencuentros, Mafapo, Justicia por Duván– y más 44 familias.