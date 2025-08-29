Cocinan el plato preferido de su desaparecido para recordarlo

Juan David Toro apenas recuerda de manera vaga a su hermana, quien desapareció en 1989, cuando él solo tenía diez años. Sin embargo, cada que hacían frijoles, la mamá la traía a la memoria diciendo: “así era como le gustaban a Salomé”.
Por eso cuando a él le propusieron estar en una especie de performance que buscaba hacer memoria sobre esos seres queridos a los que se llevó la noche y la niebla y que fuera a través de la comida preferida por ellos no dudó en que los frijoles verdes eran lo adecuado para evocar a Salomé Toro Duarte. Y eligió que los adobaría con cebollita y tomate, tal como ella se los pedía a la mamá.
La iniciativa para hacer este tipo de memoria de los sabores partió de Zahara Gómez Lucini, una fotógrafa y artista hispano-argentina nacionalizada en México, quien se ha dedicado por muchos años a documentar la violencia política y social, en especial la que tiene que ver con la desaparición forzada.
Ella cuenta que al ser hija de un argentino exiliado en los tiempos de la dictadura militar y además tener familiares desaparecidos en ese contexto, ese era un tema recurrente en su casa, con el cual creció, y empezó a tenerlo como un tema de interés intelectual desde su paso por la universidad.
Al ver exposiciones sobre este asunto, comenzó a cavilar hasta dónde, por bien intencionados que sean, los artistas que retratan estos tópicos les están dando participación a los personajes, es decir, a las víctimas, y hasta dónde el mensaje pasa solo de un círculo estrecho. Tras llegar a una respuesta negativa, ideó el proyecto de “Recetario para la memoria”, que comprende una parte vivencial con las familias buscadoras de desaparecidos y a partir de ahí se originan además exposiciones, obras de teatro, videos, cancioneros, charlas en universidades y libros para que la reflexión y las enseñanzas se extiendan a un público más amplio.
La primera experiencia al respecto la desarrolló en 2018 con las Rastreadoras del Fuerte, en Sinaloa, y desde entonces han salido dos libros, con 4.000 copias vendidas.
Zahara detalla su descubrimiento de lo importante que resulta la comida en los lazos afectivos, al punto de que en muchas familias dejaron de cocinar recetas desde que perdieron a personas entrañables por el dolor del recuerdo, pero estos actos de memoria y dignificación fueron una buena oportunidad para resignificarlas.