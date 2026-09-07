Los hombres más ricos de Colombia llegarán hoy al Chocó para trazar la hoja de ruta de reconstrucción tras el terremoto

Un mes después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, el departamento del Chocó continúa enfrentando las consecuencias de la emergencia. Este lunes 7 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella llegará a Quibdó para encabezar una reunión con autoridades locales y algunos de los principales empresarios del país. El objetivo del encuentro es avanzar en un plan integral de recuperación y transformación del Chocó, mediante la articulación de esfuerzos entre el Gobierno y el sector privado, con énfasis en inversión, obras y reconstrucción. Puede leer: De la Espriella anunció millonaria inversión para la reconstrucción de Buga, Valle A la cumbre fueron convocados líderes de algunos de los grupos empresariales más importantes de Colombia: Organización Ardila Lülle (OAL); Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski; Alejandro Santo Domingo, de Valorem; Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Fuad Char, de Olímpica; César Caicedo, de Colombina; Christian Daes, de Tecnoglass; David Vélez, de Nubank, y Miguel Cortés Kotal, del Grupo Bolívar.

La reunión busca convertir el compromiso empresarial anunciado semanas atrás en acciones concretas para la recuperación del departamento. Relacionado: Donaciones de empresas ya superaron el billón de pesos para atender emergencia por el terremoto

¿Cómo surgió la cumbre empresarial en el Chocó?

La cita de este lunes en Quibdó se originó en una reunión que el presidente sostuvo con empresarios en Barranquilla el pasado 22 de agosto. En ese encuentro se abordaron inicialmente medidas para facilitar el acceso al crédito de vivienda para las personas damnificadas por el terremoto. El mandatario pidió a representantes de algunos de los principales grupos financieros reducir las tasas de interés para los afectados. “Le pedí a Luis Carlos Sarmiento, que lidera el Grupo Aval; a Jaime y Gabriel Gilinski, dueños del Banco GNB Sudameris; y a Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, al que pertenece Davivienda, que redujeran al 8% efectivo anual la tasa para los créditos de vivienda de los damnificados por el terremoto, durante toda la vida del crédito. Accedieron”, señaló De la Espriella. A partir de esa reunión se acordó realizar el viaje a Quibdó para avanzar en una estrategia de mayor alcance para el departamento. La intención, según lo planteado por el Gobierno, es “diseñar un plan integral de recuperación y transformación del departamento” y sumar capacidades del sector privado a la reconstrucción. El presidente aseguró que los empresarios se comprometieron a trabajar junto al Gobierno en el denominado Plan Especial para el Chocó. Vea aquí: MinVivienda pedirá $4 billones adicionales al Presupuesto General de la Nación para reconstrucción tras sismo “El 7 de septiembre se realizará en Quibdó un encuentro con empresarios de Colombia que se han comprometido a trabajar de la mano con el Gobierno para impulsar el Plan Especial para el Chocó y saldar con hechos, obras y resultados en el cierre de la deuda histórica que el país mantiene con este departamento”, afirmó.

El Gobierno anunció $30 billones para la reconstrucción

La cumbre empresarial se produce mientras el Gobierno avanza en los mecanismos anunciados para atender las consecuencias del terremoto. Uno de ellos es el denominado “Fondo Milagro”, que estará encargado de administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas. Según los anuncios del Ejecutivo, este fondo contará con una inversión de $30 billones. De esos recursos saldrán, entre otros componentes, los subsidios para la construcción de las nuevas viviendas de las familias afectadas. Le interesa: Empresas de Proantioquia donarán $200.000 millones para reconstruir el país tras el terremoto El esquema también contempla coordinación entre diferentes actores del sistema. El fondo trabajará con aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y las empresas constructoras, con el propósito de canalizar los recursos hacia la reconstrucción. Así, la reunión con los grandes empresarios se plantea como una oportunidad para definir cómo puede participar el sector privado en la ejecución de proyectos y en la movilización de inversión hacia el departamento.

Subsidio para las familias damnificadas

Dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno también está un subsidio económico para las familias afectadas por el terremoto, anunciado por De la Espriella el pasado 26 de agosto. El apoyo será de $875.452 por familia y, inicialmente, se entregará durante un periodo de tres meses. Esta medida se suma al paquete de acciones que el Ejecutivo ha planteado para atender a los damnificados y avanzar posteriormente hacia la reconstrucción de las zonas afectadas.

Empresarios y Gobierno buscan convertir la reconstrucción en inversión

La presencia en Quibdó de representantes de grandes grupos financieros, industriales, comerciales y tecnológicos apunta a ampliar la respuesta más allá de la atención inmediata de la emergencia. El Gobierno busca que el sector privado participe en un proceso que permita llevar inversión, infraestructura, vivienda, empleo y desarrollo al departamento, una de las regiones que históricamente ha enfrentado mayores brechas económicas y sociales. La apuesta oficial es que el encuentro permita pasar de los anuncios realizados después del terremoto a una hoja de ruta con proyectos y responsabilidades concretas. En palabras de De la Espriella, el propósito es que el plan permita llevar “de una vez por todas” al Chocó progreso, inversión y desarrollo, en un departamento que, según el mandatario, ha recibido durante años una atención insuficiente por parte del Estado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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