¿Cómo será el ingreso de la Policía a las universidades? Esto dijeron los rectores tras la propuesta de De la Espriella

Luego del anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de un nuevo protocolo nacional para definir la actuación de la Fuerza Pública ante hechos de violencia, vandalismo y terrorismo que ocurran en universidades públicas, varios rectores de diferentes universidades nacionales salieron al paso de las declaraciones. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, puso en duda la efectividad de la propuesta del jefe de Estado. En diálogo con Blu Radio, sostuvo que el problema está en que quienes protagonizan estos hechos pueden mezclarse con los estudiantes y aprovechar las características de los campus para dificultar la acción de las autoridades. “Es muy difícil porque tradicionalmente eso no tiene ningún efecto. Estos delincuentes se escudan en algunos estudiantes, en las personas que están mirando, en la manera como los campus están diseñados. Entonces realmente no tiene efecto. Por eso digo, insisto yo en que la solución es inteligencia”, dijo.

No obstante, el rector también se refirió a la discusión sobre la autonomía universitaria y aclaró que esta no significa que las instituciones estén por fuera de la ley. Peña recordó que, cuando dentro de la Universidad Nacional se presenta un hecho que constituye un delito, la Policía puede intervenir sin necesidad de una autorización de las directivas.

“En el caso de septiembre, la policía entró, la vicerrectora Carolina Jiménez los atendió en el edificio de Ciencias Humanas porque hubo un herido, o sea, una persona lastimada. En ese caso, la policía entra sin pedirle permiso a nadie porque hay un crimen”, dijo. El directivo explicó además que la Universidad Nacional ha reforzado los controles en los accesos de su sede en Bogotá. Entre las medidas está la solicitud de documentos de identificación a quienes ingresan, con el objetivo de evitar que personas ajenas a la comunidad universitaria entren al campus y participen en disturbios.

¿Qué dicen otros rectores?

El debate también llegó a la Universidad del Valle. Su rector, Guillermo Murillo Vargas, señaló que buena parte de los hechos violentos relacionados con esa institución ocurren en el espacio público y no dentro de las instalaciones universitarias. El directivo se refirió particularmente a los ataques con artefactos explosivos registrados en los alrededores de la universidad y sostuvo que los integrantes de la comunidad académica terminan siendo víctimas de estos hechos. Por eso, Murillo Vargas coincidió en la necesidad de fortalecer las investigaciones para determinar quiénes están detrás de estos ataques; no obstante, al tiempo diferenció las actividades propias de la universidad de los hechos vandálicos que ocurren en las zonas externas al campus. Lea también: Policía podrá ingresar a universidades públicas si hay actos de vandalismo, anuncia De la Espriella Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: