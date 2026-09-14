¿Cómo será el ingreso de la Policía a las universidades? Esto dijeron los rectores tras la propuesta de De la Espriella

Luego del anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de un nuevo protocolo nacional para definir la actuación de la Fuerza Pública ante hechos de violencia, vandalismo y terrorismo que ocurran en universidades públicas, varios rectores de diferentes universidades nacionales salieron al paso de las declaraciones.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, puso en duda la efectividad de la propuesta del jefe de Estado. En diálogo con Blu Radio, sostuvo que el problema está en que quienes protagonizan estos hechos pueden mezclarse con los estudiantes y aprovechar las características de los campus para dificultar la acción de las autoridades.
“Es muy difícil porque tradicionalmente eso no tiene ningún efecto. Estos delincuentes se escudan en algunos estudiantes, en las personas que están mirando, en la manera como los campus están diseñados. Entonces realmente no tiene efecto. Por eso digo, insisto yo en que la solución es inteligencia”, dijo.