La red de bienes que ronda a los poderosos dueños de la U. San José

El lunes 22 de septiembre de 2025, la Fundación Universitaria San José destituyó a su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, después de la anulación del título irregular de contaduría otorgado a Juliana Guerrero, condenada junto a Gutiérrez por el escándalo de títulos falsos.
EL COLOMBIANO encontró que desde esa fecha continuaron los movimientos inmobiliarios de personas y sociedades vinculadas al entorno de la institución. Francisco Pareja González, fundador de la San José, registra 14 inmuebles a su nombre —9 en Bogotá, 4 en Nilo y 1 en Neiva—, mientras Romelia Ñuste Castro, su pareja y exrectora, figura con 9, seis en Bogotá.
Le puede interesar: Universidad San José, “negocio de familia”: así reparten títulos los directivos a familiares.
El 6 de octubre de 2025, dos semanas después de la destitución de Gutiérrez, Pareja le compró a su hijo, Carlos Francisco Pareja Figueredo, un predio de la calle 67 #14A-08, en Bogotá, por $1.540 millones. Allí funciona una sede de la San José.
La operación se realizó pese a que el folio tenía inscrita y no cancelada una demanda de simulación promovida por Instituto Triángulo S.A., otra sociedad vinculada al fundador. En la manzana comprendida entre las calles 66 y 67, la carrera 15 y la avenida Caracas, avanza un complejo arquitectónico de tres edificios relacionado con la fundación.
La revisión de siete predios contiguos sobre la carrera 14A bis y la calle 67 muestra que solo uno está inscrito a nombre de la institución. Los otros seis figuran a nombre de Francisco Pareja González o de Instituto Triángulo S.A.