Pulso entre las regiones y el gobierno Petro: 11 megaobras clave están a la espera de $40 billones para avanzar

El sector privado presentó los 11 megaproyectos estratégicos que serán clave para acelerar el crecimiento del país. La Red Pro, que agrupa a 11 organizaciones como ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá y ProPacífico, junto a más de 500 empresas que representan el 70,9% del PIB nacional, busca con estas iniciativas impulsar la competitividad regional, mejorar la infraestructura y prepararse ante los retos del próximo ciclo presidencial.
Este paquete de obras incluye el fortalecimiento de la red vial, férrea, fluvial y aeroportuaria, así como la expansión de la infraestructura energética y el desarrollo portuario.
Actualmente, el 45,5% de los proyectos está en ejecución y el 54,5% en fase de estructuración, lo que evidencia avances, pero también la urgencia de asegurar continuidad institucional y política.
En conjunto, estas iniciativas suman una inversión estimada de $70,42 billones. De ese monto, solo el 27,3% cuenta con financiación asegurada, mientras que los $40,38 billones restantes todavía están pendientes por gestionar.