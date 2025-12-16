Cámara arranca primer debate de la ley que busca bajar impactos de las tarifas de energía en Colombia

Este martes 16 de diciembre de 2025, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes definirá el rumbo de la ley de tarifas de energía en Colombia, un proyecto de iniciativa del Ministerio de Energía que busca introducir cambios estructurales al sistema eléctrico.
La Comisión aprobó el pasado lunes 15 diciembre la ponencia positiva del proyecto de ley. No obstante, decidieron aplazar el debate del articulado para este martes 16 de diciembre, ya que se aproxima el cierre de la agenda legislativa.
José Octavio Cardona, del Partido Liberal y ponente de la iniciativa, es el encargado de la ponencia del proyecto de ley.