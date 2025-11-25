¿Quién es Carlos Pablo Márquez, el conjuez que decidirá el futuro de la Reforma Pensional, tras empate en la Corte?

Luego de que la magistratura tuviera un empate 4-4 para decidir el futuro de la Reforma pensional (Ley 2381 de 2024) se convocó a un sorteo en el cual quedó elegido el conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar, quien tendrá la crucial decisión de desempatar en caso de que dicha decisión vuelva a ser dividida.
Cabe resaltar que la elección de dicho conjuez se dio tras la recusación del magistrado Héctor Carvajal, quien es cercano al Gobierno de Gustavo Petro y trabajó en Colpensiones. Este fue retirado del debate al considerarse impedido por haber emitido un concepto para dicha entidad. Una decisión que cambió las reglas del juego para definir qué pasará con la Reforma Laboral.
Y es que la Corte Constitucional está compuesta por 9 magistrados y, antes de que recusaran a Carvajal, eran cinco quienes estaban de acuerdo con aprobar la Pensional. Por eso, en caso de que, al volver a las votaciones, se repita el empate, entraría el conjuez Márquez Escobar a tomar la decisión definitiva.
Los conjueces son la figura que usa la Corte Constitucional para resolver empates o suplir faltantes cuando algún magistrado es recusado o se declara impedido, como ocurrió tras la salida de Héctor Carvajal. Cada año, la Sala Plena elige 18 conjueces, postulados directamente por los magistrados, quienes deben cumplir los mismos requisitos y responsabilidades que un integrante titular.
