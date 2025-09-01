Reforma tributaria propone fuerte incremento en el impuesto de renta sobre los dividendos empresariales

Este lunes 1 de septiembre, el Ministerio de Hacienda reveló el proyecto de reforma tributaria. Iniciativa que busca recaudar cerca de $26 billones con varios cambios en el Estatuto Tributario, entre esos, un incremento en el pago de renta de los dividendos de las empresas.
Se trata de los artículos 16 y 17 del documento que se presentó ante el Congreso de la República. En esos apartados, la ley de financiamiento plantea un cambio clave en la tributación de los dividendos que reciben inversionistas extranjeros.
Según el articulado, se propone elevar del 20% al 30 % la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a dividendos o participaciones que perciban sociedades y entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, así como personas naturales no residentes y sucesiones de causantes que no vivían en el país.