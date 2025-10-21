Así fue el regaño que le hizo el Tribunal Superior a la jueza Sandra Heredia por el fallo en primera instancia

El Tribunal Superior de Bogotá dio un fallo en segunda instancia sobre el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez quien había sido declarado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal por la jueza Sandra Heredia. El magistrado hizo un llamado de atención en medio de la lectura del veredicto.

Manuel Antonio Merchán fue el togado que lideró la Sala y tuvo la responsabilidad de leer el fallo que resolvería en una segunda instancia del caso que ha enfrentado durante varios años al senador Iván Cepeda con el exjefe de Estado.

Uno de los momentos cruciales en la lectura del veredicto fue cuando el jurista descalificó el fallo de la jueza Sandra Heredia e hizo críticas, punto por punto, a la condena que dio como pena 12 años de prisión domiciliaria al exmandatario.

Para el magistrado Merchán, hubo “errores metodológicos” en los que incurrió Heredia, pues advirtió que “la sentencia de primera instancia omitió valorar críticamente aspectos esenciales del testimonio de Juan Guillermo Monsalve”

Otra crítica del magistrado fue sobre el rigor probatorio de la jueza, el cual fue “deficiente” al “descalificar testigos por razones subjetivas como nerviosismo sin razonamiento probatorio suficiente”.