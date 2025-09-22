x

Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos, artistas urbanos desaparecidos desde el 16 de septiembre.

  • A la izquierda, Bayron Sánchez, B-King; y a la derecha, Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, fueron encontrados muertos en territorio mexicano tras permanecer desaparecidos por casi una semana, esto de acuerdo a la Fiscalía del Estado de México.

Su rastro se perdió el 16 de septiembre, un día después de presentarse en un concierto en Ciudad de México.

Contexto: Denuncian la desaparición en México del cantante nortesantandereano B-King y el DJ caleño Regio Clown

Para el lunes 22 de septiembre, familiares de Sánchez reconocieron al artista durante una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos.

Los cuerpos fueron hallados en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán, y según autoridades de seguridad, el primer reconocimiento se hizo a través de los tatuajes que llevaban los artistas. Junto a ellos se encontró un mensaje firmado por la organización criminal conocida como la Familia Michoacana, en el que se lanzaban amenazas y que concluía con la frase “vamos por todo”.

El presidente Gustavo Petro había solicitado públicamente, un día antes del hallazgo, el apoyo de su homóloga Claudia Sheinbaum para encontrar a los músicos. Inicialmente, señaló que la desaparición ocurrió en Sonora, pero autoridades de esa región descartaron tal versión y aclararon que el caso estaba bajo la jurisdicción de las autoridades de Ciudad de México.

La propia Sheinbaum informó que las pesquisas están a cargo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina.

El último registro de los artistas fue en un gimnasio de la colonia Polanco, el 16 de septiembre, un día después de presentarse en un concierto en la discoteca ElectroLab, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según relató el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, ambos salieron del hotel donde se hospedaban en avenida Masaryk con la intención de ejercitarse y luego reunirse con conocidos de Regio Clown, sin precisar quiénes. No volvieron al hotel para el encuentro laboral pactado esa noche.

La Fiscalía informó que se dio aviso al consulado de Colombia para iniciar los trámites de repatriación de los cuerpos hacia su país de origen. La desaparición de Sánchez y Herrera había sido denunciada en primera instancia por la influencer Marcela Reyes, expareja del cantante, y posteriormente por Stefanía Agudelo, hermana de Sánchez, quien precisó que el último contacto con él ocurrió cuando se dirigía al gimnasio en la colonia Polanco.

Le puede interesar: 17 menores de edad fueron reportados como desaparecidos en la última semana en Bogotá, ¿qué pasa?

