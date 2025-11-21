x

Venezuela y Costa de Marfil, coronadas como reinas continentales de Miss Universo 2025, ¿qué significa?

Además del título principal de Miss Universo, la organización hizo el reconocimiento adicional de las reinas continentales para Europa, Asia, América y África y Oceanía.

  • Las candidatas coronadas reinas continentales de Miss Universo 2025. FOTO: MISS UNIVERSE
    Las candidatas coronadas reinas continentales de Miss Universo 2025. FOTO: MISS UNIVERSE
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 50 minutos
bookmark

Tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en Tailandia, la organización del certamen dio paso al anuncio de las nuevas reinas continentales, un reconocimiento que la organización de Miss Universo implementó desde el año pasado para destacar a candidatas sobresalientes en cada región del mundo.

“Esta es una decisión que hemos tomado con un comité especial de la organización de Miss Universo con el objetivo de que podamos tener una embajadora y que pueda representarnos en las diferentes regiones del mundo”, explicaron durante el evento que se realizó en la noche de este viernes 21 de noviembre en Bangkok, horas después de que la mexicana recibiera la corona universal.

En contexto: Casi la echan del concurso y resultó ganadora, de México es la nueva Miss Universo 2025

En esta edición, las bandas continentales quedaron en manos de Miss Malta (Julia Ann Cluett) por Europa, Miss Costa de Marfil (Olivia Yacé) por África y Oceanía, Miss Venezuela (Stephany Abasali) por América y Miss China (Zhao Na) por Asia.

Aunque no todas ingresaron al top 5, sí clasificaron al grupo de las 12 semifinalistas, del grupo inicial de treinta seleccionadas. Dentro de esa semifinal también figuraron Inna Moll (Chile), Vanessa Pulgarín (Colombia), Lina Luaces (Cuba), Ophély Mézino (Guadalupe), Zashely Alicea (Puerto Rico), Athisa Manalo (Filipinas) y Praveenar Singh (Tailandia).

La representante de Malta, Julia Ann Cluett, de 27 años, es modelo, educadora y defensora de la salud mental, con una trayectoria que va de Milán a Nueva York y una formación académica en psicología y docencia. Ella fue la única europea en llegar a las semifinalistas de la competencia.

Para África y Oceanía, la elegida fue Costa de Marfil, una de las grandes favoritas desde la preliminar. Es reconocida por su liderazgo en proyectos de educación, cultura e impacto social. Modelo, emprendedora y filántropa, tiene 27 años, con dominio del francés, inglés y español, y una estatura de 1,80 metros, su presencia en la competencia fue una de las más aplaudidas.

Lea aquí: Siglo XXI y siguen los reinados: nueva miss Colombia y las colombianas en Miss Universo y Miss Internacional

En Asia, la corona quedó en manos de China. A sus 20 años, ya terminó una licenciatura en finanzas en la Universidad Agrícola de Shandong y cursó una maestría en negocios en la Universidad de Queensland.

América estuvo representada en esta ocasión por la venezolana Stephany Abasali, una candidata de 1,74 metros de estatura y cabello castaño que tiene raíces sirias y libanesas. A sus 25 años estudia Economía en la Florida International University y también se destacó entre las latinas por su desempeño en las preliminares. Su delegación históricamente ha tenido un alto rendimiento en el concurso.

La ceremonia, realizada en Tailandia, contó con un panel de jueces integrado por la Miss Tailandia 1998, Dra. Nok Chalida; el conferencista Ismael Cala; la Miss Universo 2020 Andrea Meza; la Miss Universo 2005 Natalie Glebova; la actriz Sharon Fonseca; Minnie Baloyi y el músico Louie Heredia.

Puede leer: Vanessa Pulgarín envió contundente mensaje tras no clasificar al top cinco en Miss Universo 2025: esto dijo

La organización precisó que su intención es ampliar la representación global de Miss Universo en distintas regiones a través de estas embajadoras.

Al cierre del evento, las cinco reinas —incluida la ganadora Fátima Bosch— iniciaron su agenda internacional, que incluye viajes por los continentes para promover causas sociales y participar en actividades oficiales del certamen.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa ser reina continental en Miss Universo?
Es un reconocimiento que designa a una candidata como embajadora regional del certamen para representar a Miss Universo en eventos, viajes y causas sociales alrededor del mundo.
¿Las reinas continentales deben estar en el top 5?
No. Solo deben haber clasificado al grupo de semifinalistas y destacarse en impacto social, preparación y desempeño en preliminares.
¿Desde cuándo Miss Universo entrega coronas continentales?
Desde 2024, cuando la organización decidió ampliar la representación regional con embajadoras oficiales por continente.
¿Colombia tuvo reina continental este año?
No. Aunque Vanessa Pulgarín llegó al top 12, la corona americana fue otorgada a Miss Venezuela.
Utilidad para la vida