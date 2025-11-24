“El gobierno americano debería meter a la fiscal Camargo a la Lista Clinton”: gobernador Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó al gobierno de Estados Unidos a Incluir a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo , en la Lista Clinton .
La solicitud la formuló el mandatario seccional durante la mañana de este lunes, tras referirse en una entrevista radial a un nuevo escándalo que involucra integrantes del alto gobierno colombiano por supuestos nexos con las disidencias de las Farc y en el que la jefa del ente acusadorfue cuestionada por su presunta inacción contra esa agrupación.
En medio de dicha polémica, Camargo ha sido especialmente criticada por un hecho ocurrido en julio de 2024 , cuando desde su despachoavaló dejar en libertad a alias Calarcá y varios de sus subalternos luego de ser retenidos en una caravana en Antioquia, que había sido detenida por la Fuerza Pública y en la quese transportaban armas, dinero en efectivo, entre otros elementos.
“Yo creo que el gobierno americano debería medirse en la Lista Clinton tambiéna todas las personas vinculadas en este entramado criminal, comenzando por la fiscal Camargo”, expresó Rendón este lunes.