“El gobierno americano debería meter a la fiscal Camargo a la Lista Clinton”: gobernador Rendón

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó al gobierno de Estados Unidos a Incluir a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo , en la Lista Clinton . La solicitud la formuló el mandatario seccional durante la mañana de este lunes, tras referirse en una entrevista radial a un nuevo escándalo que involucra integrantes del alto gobierno colombiano por supuestos nexos con las disidencias de las Farc y en el que la jefa del ente acusadorfue cuestionada por su presunta inacción contra esa agrupación. En contexto: Archivos de 'Calarcá': ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año? En medio de dicha polémica, Camargo ha sido especialmente criticada por un hecho ocurrido en julio de 2024 , cuando desde su despachoavaló dejar en libertad a alias Calarcá y varios de sus subalternos luego de ser retenidos en una caravana en Antioquia, que había sido detenida por la Fuerza Pública y en la quese transportaban armas, dinero en efectivo, entre otros elementos. “Yo creo que el gobierno americano debería medirse en la Lista Clinton tambiéna todas las personas vinculadas en este entramado criminal, comenzando por la fiscal Camargo”, expresó Rendón este lunes.

El pedido del gobernador aparece pocas horas después de un fuerte debate público que desató una investigación periodística publicada por Noticias Caracol , en la que se destaparondelicados indicios que apuntarían a una infiltración de las disidencias de las Farc en esferas del Estado colombiano. En su informe, el noticiero reveló aparte de archivos quefueron incautados a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá. Dentro de los elementos más sensibles del informe se destacan indicios que pondrían bajo tela de juicio el papel.del general retirado juan miguel huertasy un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI),Wilmar Mejía, con los líderes de esa organización al margen de la ley.

Lea también: “No sabíamos que la Fiscalía tenía esa información”: director del DNI sobre archivos de alias 'Calarcá' La investigación dejó sobre la mesa una posible cercanía de la campaña presidencial de Petro con dicha agrupación. Si bien el horrible de la polémica se ha ceñido sobre esos funcionarios, la fiscal general es cuestionadapor su presunta inacción en contra de esa agrupación, inicialmente por su orden de liberar a alias Calarcá y otros cabecillas detenidos en un retén del23 de julio de 2024, avalando su condición de “gestores de paz”.