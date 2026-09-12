Reparación mecánica de una moto desató incendio al interior de una vivienda en Bello y dejó una persona herida

Una chispa imprevista en medio de un trabajo de mecánica afectó la tranquilidad al interior de una vivienda en Bello. Lo que inició como una falla durante la reparación de una moto terminó desencadenando un incendio que movilizó a la comunidad y a los organismos de socorro del municipio.
“Se hizo atención de un incendio vehicular con, inicialmente, reportado como incendio estructural; se trataba de una motocicleta, la cual se encontraba al interior de una vivienda, siendo reparaciones mecánicas”, señalaron las autoridades.
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