Fiscalía acusará al empresario Rodrigo Leyva por presunta violencia intrafamiliar contra su exesposa

La Fiscalía General de la Nación citó formalmente al reconocido empresario de conciertos Ricardo Leyva Páez a una diligencia judicial en la que se le acusará por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La audiencia está programada para el 9 de octubre de 2026 en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, y será conducida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El proceso penal contra Leyva se adelanta bajo el marco de la Ley 1826 de 2017, correspondiente al Procedimiento Penal Especial Abreviado. Mediante este esquema legal, el ente acusador no requiere llevar a cabo la audiencia tradicional de imputación de cargos, sino que avanza de forma directa al traslado del escrito de acusación.

En esta diligencia, la Fiscalía expondrá los elementos probatorios con los que cuenta para sostener la acusación. Tras conocer el documento, el empresario podrá definir si acepta los cargos, busca una sentencia anticipada, intenta una conciliación o decide acudir a juicio.

El caso se fundamenta en denuncias contra el empresario por presuntos hechos de violencia física, psicológica y económica cometidos contra su exesposa, Karen Santos, ocurridos entre 2020 y 2025.

De acuerdo con los señalamientos de la víctima, durante la relación sufrió golpizas a puño cerrado, humillaciones, control psicológico y persecución con armas blancas. Entre los episodios documentados destaca uno ocurrido en agosto de 2025 en la zona de Lagos de Caujaral, donde Leyva la habría perseguido y amenazado con un cuchillo, situación que motivó a Santos a huir del inmueble.

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Santos afirmó además que se le obligaba a justificar sus heridas corporales como supuestos accidentes para no lesionar la imagen de la familia. Como sustento de sus acusaciones, la mujer entregó a las autoridades videos, fotografías de las lesiones, reportes médicos y grabaciones de llamadas intimidatorias.

Paralelo a estos señalamientos, Ricardo Leyva instauró una denuncia penal contra Karen Santos por el delito de extorsión. Según la versión del empresario, su exesposa lo habría amenazado con divulgar un video íntimo para afectar su reputación.