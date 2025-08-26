x

Rigoberto Urán cambia la bicicleta: así es su nueva campaña con marca de motos

Tras dejar el ciclismo profesional en 2024, Rigoberto Urán se embarca en una nueva etapa como imagen de una marca de motos, con la campaña Acelera tu proceso, que busca promover el progreso y la movilidad segura en Colombia.

    Rigoberto Urán presentó la campaña Acelera tu proceso junto a AKT Motos. FOTOS Colprensa
Colprensa
hace 37 minutos
bookmark

Aunque dejó el mundo del deporte del ciclismo de manera profesional el año pasado, Rigoberto Urán no para de trabajar y ahora lidera la campaña Acelera tu proceso, con la que invita a recorrer Colombia disfrutando del viaje y, al mismo tiempo, impulsando el desarrollo.

Para ello, Rigoberto Urán, uno de los grandes ídolos del ciclismo colombiano, ha cambiado el famoso 'caballito de acero', su amada bicicleta por un ratico, para unir fuerzas en esta campaña con AKT Motos, una de las marcas más reconocidas del sector de motocicletas en el país, en una alianza estratégica que, en principio, se extenderá durante un año.

Una campaña que invita a cruzar los límites y con el deseo de rodar por rutas de todo tipo, desafiar montañas, trochas y carreteras con la misma determinación y emoción que conecta a todo un país.

“Hay muchas formas de avanzar. La mía siempre ha sido en dos ruedas y ahora puedo recorrer Colombia, sus paisajes y descubrir en un AKT nuevas sensaciones me parece una berraquera”, expresó Urán.

Esta alianza celebra que tanto la bicicleta como la moto son símbolos de progreso. Como lo plantea el concepto central de la campaña, Rigo no abandona su bicicleta, sino que amplía su recorrido junto a una marca icónica de motocicletas en Colombia. “Me identifico con AKT por ser una marca colombiana, asequible para la gente. Es que usted, con una AKT y ganas, progresa, hermano”, añadió el 'Toro de Urrao'.

Rigoberto Urán cambia la bicicleta: así es su nueva campaña con marca de motos

Por su parte, Ricardo Molina gerente general de AKT Motos comentó que “esta alianza con Rigo no solo representa la unión de dos referentes de las dos ruedas en Colombia, también resume lo que somos como compañía: avanzar, disfrutar el camino y llevar el progreso a cada rincón del país. Y si el progreso va en dos ruedas, es AKT quien lo lleva. Rigo es una figura que encarna a millones de colombianos que han encontrado en la movilidad una herramienta para superarse, trabajar y descubrir nuevos horizontes. Su historia es auténtica, inspiradora y profundamente alineada con nuestra visión de marca”.

Además, esta iniciativa también tendrá como propósito central Sensibilizar a los motociclistas y todos los actores viales sobre la importancia de la movilidad segura, a través de la campaña. Mi familia me espera.

“Esta campaña promueve el respeto por las normas de tránsito, la conducción responsable y la solidaridad en la vía, al tiempo que resalta que la seguridad no es solo una decisión individual, sino un compromiso colectivo”, agregó Molina.

