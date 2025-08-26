Rigoberto Urán cambia la bicicleta: así es su nueva campaña con marca de motos

Aunque dejó el mundo del deporte del ciclismo de manera profesional el año pasado, Rigoberto Urán no para de trabajar y ahora lidera la campaña Acelera tu proceso, con la que invita a recorrer Colombia disfrutando del viaje y, al mismo tiempo, impulsando el desarrollo.
Para ello, Rigoberto Urán, uno de los grandes ídolos del ciclismo colombiano, ha cambiado el famoso 'caballito de acero', su amada bicicleta por un ratico, para unir fuerzas en esta campaña con AKT Motos, una de las marcas más reconocidas del sector de motocicletas en el país, en una alianza estratégica que, en principio, se extenderá durante un año.
Una campaña que invita a cruzar los límites y con el deseo de rodar por rutas de todo tipo, desafiar montañas, trochas y carreteras con la misma determinación y emoción que conecta a todo un país.