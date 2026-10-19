Nicolás Keenan, jugador de hockey, será papá con Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos

Nicolás Keenan, integrante de la selección argentina de hockey sobre césped, y Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, anunciaron que esperan su primer hijo, que nacerá en 2027. La noticia la compartieron en Instagram con tres fotografías y un mensaje en el que agradecieron a las personas que hicieron posible el proyecto de formar una familia: “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito”, escribieron. Entérese: El amor es así: ¿por qué especulan que Rosalía lleva un diente de Loli Bahía en un collar? En la misma publicación, reconocieron a la donante de óvulos y a Lisa, la mujer gestante, junto con sus respectivas familias: “Nada de esto sería posible sin ustedes”, expresaron.

Jetten también se refirió al proceso y manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido: “Estamos inmensamente agradecidos con nuestra donante de óvulos, nuestra gestante y sus respectivas familias por ayudarnos a hacer realidad este sueño”, señaló. Le puede interesar: Así suena What Is Enough, la canción que Harry Styles le dedicó a Liam Payne en un concierto en Nueva York

¿Cómo comenzó la relación de Nicolás Keenan y Rob Jetten?

Keenan y Jetten comenzaron su relación en 2022 y la hicieron pública dos años después. Desde entonces, han compartido momentos de su vida en pareja en redes sociales, mientras desarrollan sus respectivas carreras en el deporte y la política.

Keenan forma parte de Los Leones, como se conoce a la selección argentina masculina de hockey, que consiguió la medalla de bronce en el último Mundial y también juega en el club neerlandés HC Klein Zwitserland Heren.

Jetten, por su parte, dirige el partido D66 y llegó a la jefatura de Gobierno de Países Bajos en febrero de 2026, después de un proceso electoral en el que su colectividad obtuvo la mayor votación. Con 38 años, se convirtió en el primer ministro más joven en la historia del país europeo.

Lea también: Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo a los 52 años

¿Quién es Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos?

Nacido en 1987 en Veghel, Jetten estudió administración pública en Nimega y trabajó en la empresa ferroviaria ProRail antes de ingresar a la política nacional. En 2017 llegó al Parlamento como representante de D66. Durante sus primeros años en la escena pública, algunos medios neerlandeses lo describieron como un político de estilo rígido en sus entrevistas. Con el tiempo, modificó su forma de comunicarse y buscó proyectar una imagen más cercana a los ciudadanos.

Su llegada al Gobierno se produjo tras imponerse en las elecciones de octubre de 2025 frente al avance de la extrema derecha encabezada por Geert Wilders. Luego, su gabinete juró ante el rey Guillermo Alejandro en el palacio real. El Ejecutivo, sin embargo, enfrenta dificultades por su condición de minoría parlamentaria. Entre las prioridades de D66 está el respaldo militar a Ucrania en su guerra con Rusia, una postura que genera discusiones por los recursos destinados a defensa y las propuestas de reducción del gasto en áreas como sanidad y bienestar social.

Mientras Jetten asume las responsabilidades de dirigir el Gobierno neerlandés, la pareja se prepara para la llegada de su primer hijo, prevista para 2027. No se vaya sin leer: La historia del Fantasy Bra con el que debutó Kylie Jenner en Victoria’s Secret: vale más de 50 millones de dólares y es el más caro de la historia Bloque de preguntas y respuestas:

Nicolás Keenan y Rob Jetten tendrán su primer hijo mediante un proceso que involucra una donante de óvulos y una mujer gestante, identificada como Lisa. La pareja agradeció públicamente a ambas y a sus familias por ayudarlos a hacer realidad su deseo de formar una familia. ¿Desde cuándo son pareja Nicolás Keenan y Rob Jetten? Nicolás Keenan y Rob Jetten son pareja desde 2022. Se conocieron ese año en Países Bajos, y oficializaron públicamente su relación en 2024, cuando también anunciaron su compromiso matrimonial. ¿Cuándo nacerá el hijo de Nicolás Keenan y Rob Jetten? El hijo de Nicolás Keenan y Rob Jetten tiene previsto nacer en 2027, según el anuncio que la pareja compartió en Instagram.