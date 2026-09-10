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Ronal Longa y Flor Denis Ruiz, los colombianos que desafían a la élite en el Ultimate Championship

Los representantes nacionales entrarán en acción este sábado en el novedoso certamen que tiene como sede Budapest.

  • Ronal Longa (izquierda) competirá en los 100 metros del Ultimate Championship, después de establecer este año el récord nacional y suramericano con 9.85 segundos en Medellín. FOTO Camilo Echeverry
    Ronal Longa (izquierda) competirá en los 100 metros del Ultimate Championship, después de establecer este año el récord nacional y suramericano con 9.85 segundos en Medellín. FOTO Camilo Echeverry
  • Flor Denis Ruiz afrontará la final del lanzamiento de jabalina en Budapest, a donde llega después de lograr el tercer puesto en la Liga de Diamante de Bruselas. FOTO CORTESÍA COC
    Flor Denis Ruiz afrontará la final del lanzamiento de jabalina en Budapest, a donde llega después de lograr el tercer puesto en la Liga de Diamante de Bruselas. FOTO CORTESÍA COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Dos colombianos estarán presentes en los Ultimate Championships, nueva competición de atletismo que se estrena hoy en Budapest. Se trata del velocista Ronal Longa y la lanzadora de jabalina Flor Denis Ruiz.

Longa, de 22 años de edad y la gran revelación en los 100 metros planos, viene de hacer marca nacional y récord suramericano (9,85 segundos) en el Panamericano de Medellín. Ya estuvo en la Liga de Diamante, en la que terminó sexto en la parada de Mónaco (10.05), y se ubicó en el puesto 11 en la ruta al Ultimate.

Ruiz, por su parte, acaba de ser tercera en la válida de la Liga de Diamante en Bruselas, Bélgica, el pasado fin de semana, con un registro de 64.07 metros. La deportista de 35 años fue quinta en la clasificación al Ultimate.

La cita será especial para ambos atletas, pues estarán en la primera edición de una competición que reunirá, entre viernes y domingo, a buena parte de los nombres más destacados de la temporada. En total, serán 381 atletas de 65 federaciones los que competirán en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, escenario que acogió el Mundial de 2023.

Lea: Ronal Longa: “Cuando estás parado en una pista todo el mundo es igual”

El sistema de clasificación hace que la presencia en Budapest sea un reconocimiento al rendimiento. No existen cupos por países: los campeones olímpicos y mundiales, los ganadores de la Liga de Diamante y los atletas de mejor desempeño de la temporada obtuvieron las plazas, junto con otros criterios establecidos por World Athletics.

El colombiano tendrá una exigente prueba en Budapest. La semifinal de los 100 metros está programada para el sábado y la final para esa misma noche. Entre sus rivales aparecen nombres como el jamaicano Oblique Seville, el botsuanés Letsile Tebogo, el estadounidense Christian Coleman y el italiano Marcell Jacobs.

Flor Denis Ruiz competirá el sábado en la final directa del lanzamiento de jabalina.

La prueba tendrá, además, un nivel extraordinario. La japonesa Haruka Kitaguchi, campeona olímpica, y la china Yan Ziyi, líder mundial del año con 71.74 metros, aparecen entre las principales candidatas, en un concurso que contará con apenas cuatro rondas.

Un formato diferente

El Ultimate Championship fue creado por World Athletics para cerrar cada temporada al aire libre con un enfrentamiento entre los mejores. La primera edición tendrá 28 pruebas durante tres jornadas, con semifinales y finales en las carreras y finales directas en los concursos.

En las pruebas de 100, 200, 400 y 800 metros, además de las vallas, habrá semifinales con ocho atletas, de las cuales los cuatro mejores avanzarán a la definición. Los 1.500, 5.000 metros y los relevos tendrán finales directas.

Flor Denis Ruiz afrontará la final del lanzamiento de jabalina en Budapest, a donde llega después de lograr el tercer puesto en la Liga de Diamante de Bruselas. FOTO CORTESÍA COC
Flor Denis Ruiz afrontará la final del lanzamiento de jabalina en Budapest, a donde llega después de lograr el tercer puesto en la Liga de Diamante de Bruselas. FOTO CORTESÍA COC

En los concursos también habrá finales directas. El programa incluye salto con pértiga, salto alto, salto largo, triple salto femenino, lanzamiento de jabalina y martillo masculino, entre otras pruebas. En total serán 28 competencias durante tres noches.

El certamen también tendrá un atractivo económico. El premio total asciende a 10 millones de dólares, la bolsa más grande ofrecida en una competición de atletismo, mientras que cada campeón individual recibirá 150.000 dólares. Incluso los atletas que terminen octavos en las pruebas individuales tendrán asegurados 10.000 dólares.

Lea más: Flor Denis Ruiz ganó medalla de plata en Suiza y logra cupo a la final de la Liga de Diamante en Bruselas

Budapest tendrá a varias de las principales figuras del planeta. Entre ellas aparece el sueco Armand Duplantis, quien este año elevó su récord mundial de salto con pértiga hasta 6.31 metros, además del griego Emmanouil Karalis, campeón de la Liga de Diamante y dueño de una marca de 6.20.

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También estarán campeones olímpicos como Gabby Thomas, Marileidy Paulino y Emmanuel Wanyonyi, mientras que el estadounidense Noah Lyles, campeón olímpico de los 100 metros, será una de las grandes ausencias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo compiten Ronal Longa y Flor Denis Ruiz en el Ultimate Championship?
Ronal Longa competirá en los 100 metros, mientras Flor Denis Ruiz disputará el lanzamiento de jabalina durante la primera edición del Ultimate Championship en Budapest, el sábado.
¿Qué marca tiene Ronal Longa en los 100 metros?
Ronal Longa tiene un registro de 9,85 segundos, logrado en el Panamericano de Medellín, marca que significó récord nacional de Colombia y récord suramericano en los 100 metros.
¿Cómo llega Flor Denis Ruiz al Ultimate Championship?
Flor Denis Ruiz llega después de conseguir el tercer puesto en la prueba de jabalina de la Liga de Diamante en Bruselas, donde registró 64,07 metros. Además, ocupó el quinto lugar en la clasificación al Ultimate Championship.
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