Así llegaron dos activistas digitales del abelardismo a RTVC

Dos influenciadoras digitales fueron contratadas por el Gobierno nacional en Inravisión, el Sistema de Medios Públicos del país RTVC. Se trata de Stefany Forero y Alejandra Montes, quienes le hicieron campaña al presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.
Esta decisión fue criticada, incluso, por algunos activistas y opinadores de derecha. Se trata de figuras que fueron críticas de las contrataciones que hubo de influenciadores afines al Gobierno Petro durante la gerencia de Hollman Morris al frente de RTVC, como el representante a la Cámara Daniel Briceño (Centro Democrático).
Según reveló La Silla Vacía, Stefany Forero fue contratada por actividades relacionadas con el ecosistema digital de la entidad por $15.906.053 hasta el 31 de diciembre de este año. Ese valor corresponde a $4.869.200 mensuales.
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Por su parte, Alejandra Montes Rojas, tecnóloga en creación audiovisual que le hizo campaña al presidente también fue contratada. Su rol tiene que ver con temas de realización de contenidos “de acuerdo con las necesidades del ecosistema digital” de Inravisión.
El vínculo también va hasta el 31 de diciembre y tiene un valor de $16.816.163, equivalentes a $5.255.051 mensuales. En una de sus publicaciones recientes en X (antiguo Twitter), donde cuenta con un poco más de 6.400 seguidores, Montes escribió: “llegaron los nunca. Y eso es lo que les duele a los de siempre”.
Hizo referencia a una de las ideas que el equipo del jefe de Estado planteó en campaña, sobre todo en la primera vuelta en la que la rival en la derecha a vencer era Paloma Valencia.
En ese sentido, impulsaron una narrativa de que el Abelardo gobernaría con “los nunca” y no con “los de siempre”, aludiendo a los políticos tradicionales.
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