Así llegaron dos activistas digitales del abelardismo a RTVC

Dos influenciadoras digitales fueron contratadas por el Gobierno nacional en Inravisión, el Sistema de Medios Públicos del país RTVC. Se trata de Stefany Forero y Alejandra Montes, quienes le hicieron campaña al presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales. Esta decisión fue criticada, incluso, por algunos activistas y opinadores de derecha. Se trata de figuras que fueron críticas de las contrataciones que hubo de influenciadores afines al Gobierno Petro durante la gerencia de Hollman Morris al frente de RTVC, como el representante a la Cámara Daniel Briceño (Centro Democrático). Según reveló La Silla Vacía, Stefany Forero fue contratada por actividades relacionadas con el ecosistema digital de la entidad por $15.906.053 hasta el 31 de diciembre de este año. Ese valor corresponde a $4.869.200 mensuales. Lea también: Abelardo endurece la austeridad: viajes al exterior “económicos” y bajo el aval de Presidencia Por su parte, Alejandra Montes Rojas, tecnóloga en creación audiovisual que le hizo campaña al presidente también fue contratada. Su rol tiene que ver con temas de realización de contenidos “de acuerdo con las necesidades del ecosistema digital” de Inravisión. El vínculo también va hasta el 31 de diciembre y tiene un valor de $16.816.163, equivalentes a $5.255.051 mensuales. En una de sus publicaciones recientes en X (antiguo Twitter), donde cuenta con un poco más de 6.400 seguidores, Montes escribió: “llegaron los nunca. Y eso es lo que les duele a los de siempre”. Hizo referencia a una de las ideas que el equipo del jefe de Estado planteó en campaña, sobre todo en la primera vuelta en la que la rival en la derecha a vencer era Paloma Valencia. En ese sentido, impulsaron una narrativa de que el Abelardo gobernaría con “los nunca” y no con “los de siempre”, aludiendo a los políticos tradicionales. No se pierda: Abelardo ‘resucitó’ Fuerza de Tarea Conjunta que Petro eliminó y la estrena contra el Clan del Golfo y el ELN

¿Qué responden las activistas?

Stefany Forero defendió su contratación, de la que habló como una “cesión de contrato”. Cuestionó que el medio mencionado haya realizado un artículo señalando su vinculación. “¿Cuál es el pecado? Soy comunicadora social y periodista (...), tengo un título profesional obtenido legalmente. Como cualquier colombiano tengo derecho a trabajar, tener aspiraciones y a presentarme a oportunidades laborales”. A renglón seguido, dijo que a finales de julio se inscribió al “Banco de Talentos”, una iniciativa que lanzó el Gobierno para que cualquier persona pudiera enviar su hoja de vida y postularse a un cargo público. “Utilicé estos medios, que son mis redes sociales, para que todos los colombianos se enteraran e hicieran lo que yo hice: inscribirse al Banco de Talentos. Y acabo de aceptar una cesión de contrato, no es que me hayan inventado un contrato nuevo para mí”, dijo. Y agregó: “¿acaso por haber expresado públicamente mis ideas políticas quedé inhabilitada para trabajar con el Estado?”. Montes defendió, como Forero, su nombramiento. “Yo no devengué ni un solo peso de la campaña de Abelardo de la Espriella. Mi participación fue espontánea, libre, feliz, con gusto, con amor. Lo hice porque se me dio la gana, porque tengo una posición política, he sido activista política hace mucho tiempo y voy a defender mis ideas”. Le puede interesar: Los influenciadores que mueven la agenda de Abelardo de la Espriella en redes sociales Después, aseguró que “como cualquier ciudadano, tengo derecho a participar políticamente sin que eso convierta automáticamente mi trayectoria profesional en sospechosa”. Y mencionó que se inscribió, como Forero, al “Banco de talentos”.

Llueven críticas de la derecha

Algunos opinadores y políticos de derecha, que fueron críticos del gobierno de Gus tavo Petro y de cómo este pagó con recursos públicos a influenciadores y activistas desde RTVC —como los hoy congresistas Walter “Wally” Rodríguez y Laura “Lalis” Beltrán—, se pronunciaron contra la contratación de Montes y Forero. El analista Julio César Iglesias, que participa con frecuencia en el programa de redes sociales “Nación Sabrosa” e impulsó el movimiento #NoConMiAhorro contra la reforma pensional de Petro, dijo “no hay derecho. Qué vergüenza”. Le puede interesar: ¿Se les acabó la “gasolina” a los activistas digitales de Petro? Luego mencionó en otro trino que “hay que liquidar esto”, refiriéndose a RTVC. Jerome Sanabria, la joven activista que también frecuenta ese programa y ha sido crítica de la misma reforma, dijo que “RTVC no debe ser la máquina propagandista de ningún gobierno”. Como Iglesias, hizo un llamado para liquidar la entidad: “El único camino es liquidar RTVC. No hay más”. De “Nación Sabrosa” está, a su vez, el activista Carlos Ayala. Pero él sí defendió los nombramientos. “Ellas dos no son ni Gabriela Muñoz o Juliana Guerrero. (...) Trabajadoras, honestas y no las (sic) a las que el petrismo acostumbró al país. Merecen todo el apoyo por su lealtad”, sentenció. Otro pronunciamiento en contra de las contrataciones vino del representante Daniel Briceño. “Pedí en el presupuesto quitarle la plata de inversión a RTVC precisamente para que no se convirtiera en este gobierno en caja de resonancia de nadie. RTVC debe reducirse a su mínima expresión, los ciudadanos no pagan impuestos para esto”, aseguró. Luego, envió un mensaje al Gobierno, al que apoyó en la segunda vuelta presidencial.

“El primer recorte real debe ser a RTVC. Si el gobierno no da ejemplo en esta materia, habrá incumplido una promesa”, afirmó. A ese coro se sumó el senador Andrés Forero, del mismo partido, quien dijo: “RTVC debe liquidarse”. El centro no se quedó callado. La representante Catherine Juvinao cuestionó: “¿Vamos a pasar de ‘no hay petrista gratis’ a ‘no hay abelardista gratis’? Sé de varios que ya están compitiendo por cuál calumnia, injuria y denigra más, a ver a cuál contratan más rápido. Estoy guardando cada insulto para luego cruzar con el valor del contrato”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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